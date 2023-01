Σάλος με την Κάιλι Τζένερ: Φόρεσε μια λιονταροκεφαλή και βγήκε (βίντεο - φωτογραφίες)

Είθισται, σε παγκόσμιου κύρους εκδηλώσεις μόδας - όπως η Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού – οι διάσημοι καλεσμένοι στα σόου των οίκων να φορούν κάτι αντιπροσωπευτικό.

Όταν όμως η Κάιλι Τζένερ ( της γνωστής οικογενείας) εμφανίστηκε στο σόου του οίκου Schiaparelli, φορώντας μια… λιονταροκεφαλή, οι φωτογράφοι έπαθαν ένα μικρό σοκ.

kylie jenner attending the schiaparelli ss23 couture show wearing a custom gown paired with a lion’s head sculpted and embroidered by hand that just debuted in the same very show pic.twitter.com/Xiw5JHNGnT