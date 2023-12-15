Tηλεοπτικό ριάλιτι που επρόκειτο να επικεντρωθεί στον Σον «Diddy» Κομπς και την οικογένειά του, ακυρώθηκε επίσημα.

Η σειρά με τίτλο Diddy +7, είχε σχεδιαστεί γύρω από τον Diddy και την οικογένειά του, αλλά τώρα το Hulu ακύρωσε επίσημα το τηλεοπτικό ριάλιτι. Την παραγωγή είχε αναλάβει η εταιρεία Fulwell 73 του Τζέιμς Κόρντεν.

Ο Αμερικανός ράπερ βρέθηκε αντιμέτωπος με αρκετές κατηγορίες για σεξουαλική επίθεση τις τελευταίες εβδομάδες, μεταξύ άλλων και με ισχυρισμούς ότι συμμετείχε σε «ομαδικό βιασμό» ενός κοριτσιού που ήταν τότε 17 ετών.

Sean “Diddy” Combs Reality Series Dropped at Hulu Following Sexual Assault Claims https://t.co/gyAgvU4Uq7 — The Hollywood Reporter (@THR) December 14, 2023

Απαντώντας ο μεγιστάνας της μουσικής βιομηχανίας κοινοποίησε δήλωση με την οποία αρνείται για άλλη μια φορά όλους τους ισχυρισμούς που διατυπώνονται εναντίον του, λέγοντας ότι τις τελευταίες δύο εβδομάδες «κάθισε σιωπηλός και παρακολουθούσε ανθρώπους να προσπαθούν να δολοφονήσουν τον χαρακτήρα του, να καταστρέψουν τη φήμη του και την κληρονομιά του».

«Επιτρέψτε μου να είμαι απολύτως σαφής: δεν έκανα κανένα από τα απεχθή πράγματα που ισχυρίζονται» αναφέρει σε δήλωσή του στο X/Twitter, λέγοντας επίσης ότι ορκίζεται ότι «θα αγωνιστεί για το όνομά του, την οικογένειά του και για την αλήθεια». Σε άλλο σημείο, χαρακτήρισε τους ισχυρισμούς ως «αρρωστημένους» και κατηγόρησε εκείνους πίσω από τους ισχυρισμούς ότι «αναζητούν γρήγορο κέρδος».

Τον περασμένο μήνα, το είδωλο της hip-hop κατηγορήθηκε για βιασμό και σωματική κακοποίηση σε μήνυση που κατέθεσε εναντίον του η πρώην σύντροφός του Κασάντρα "Cassie" Βεντούρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

