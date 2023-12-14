«Ο Μονομάχος» Με τον Χρήστο Φερεντίνο: Ο Νίκος Σαριδάκης κέρδισε με 22.215 ευρώ

Μεγάλος κερδισμένος του σημερινού «Μονομάχου» με τον Χρήστο Φερεντίνο ήταν ο Νίκος Σαριδάκης που κατάφερε να εξοντώσει τους 3 εναπομείναντες αντιπάλους του και να φύγει ως ένας ακόμα μεγάλος νικητής!

Έχοντας λοιπόν 1.900 ευρώ στον λογαριασμό του και με «όπλα» τις γνώσεις, τη διαίσθηση του και φυσικά τις βοήθειες, κατάφερε τελικά να εξοντώσει και τους 100 αντιπάλους του και να κερδίσει 20.315 ευρώ, φτάνοντάς συνολικά 22.215 ευρώ!

Λίγο αργότερα, ο Νίκος Σαριδάκης με τον αέρα του νικητή μοιράστηκε κάποια από τα... μυστικά του με την επόμενη παίκτρια που ανέβηκε στην αρένα του Μονομάχου:

«Να είναι ψύχραιμη, να μη σκέφτεται τι θα γίνει αλλά αποκλειστικά αυτό που γίνεται εκείνη τη στιγμή. Δεν έχει να δώσει λογαριασμό σε κανέναν. Ήρθε με άδεια χέρια και οτιδήποτε αποκομίσει θα είναι κέρδος».

Δείτε το απόσπασμα με την ερώτηση που χάρισε 17.219 ευρώ στον σημερινό Μονομάχο:

Δηλώστε συμμετοχή:

https://monomaxos.skaitv.gr/

«Ο Μονομάχος» με τον Χρήστο Φερεντίνο, Δευτέρα - Παρασκευή στις 18.45, στον ΣΚΑΪ

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.