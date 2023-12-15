Ο Γλάρος, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καραντζά στο Θέατρο Προσκήνιο

«Ο Γλάρος», η παράσταση του Δημήτρη Καραντζά, αποτελεί το τελευταίο μέρος μιας τριλογίας γύρω από το έργο του μεγάλου Ρώσου συγγραφέα, μετά τις «Τρεις Αδελφές» (2020) και τον «Θείο Βάνια» (2022-23) και θα ανέβει στο Θέατρο Προσκήνιο, από 15 Δεκεμβρίου. Το γνωστό έργο του Ρώσου συγγραφέα, σαν μια αναρώτηση γύρω από τη θεατρική λειτουργία, την αναπαράσταση και τις μεθόδους της. Ο χορός των ανθρώπων του Τσέχωφ, γύρω από μια λίμνη, αναρωτιέται για την τέχνη, το μέλλον, αναπολεί τους ματαιωμένους έρωτες και συνθέτει μια κραυγή του ανθρώπου για ζωή, λίγο πριν βουλιάξει.

Παίζουν: Θεοδώρα Τζήμου, Μανώλης Μαυροματάκης, Αινείας Τσαμάτης, Δήμητρα Βλαγκοπούλου, Νατάσα Εξηνταβελώνη κ.ά.

Παραστάσεις: Τετάρτη 19:00, Πέμπτη 20:00, Παρασκευή 21:00, Σάββατο 18:00 & 21:15, Κυριακή 20:00

Εισιτήρια: Από 17€. Προπώληση: more.com

Θέατρο Προσκήνιο, Καπνοκοπτηρίου 8, Αθήνα. Τηλ: 210.8256838

Ο Parov Stelar για δύο back-to-back βραδιές στο Floyd

Το νέο συναυλιακό venue της Αθήνας, το Floyd, φοράει τα γιορτινά του και υποδέχεται τον Parov Stelar. Την Παρασκευή 15 και το Σάββατο 16 Δεκεμβρίου θα χορέψουμε ακατάπαυστα στους ρυθμούς του αγαπημένου μας Αυστριακού μουσικού. Ο βασιλιάς της electro-swing θα μας προσφέρει το ευφορικό ξέσπασμα που όλοι έχουμε ανάγκη, με ένα χορταστικό setlist γεμάτο κλασικές & νέες επιτυχίες. Μαζί με την καταπληκτική μπάντα του, μας προσκαλούν σε ένα ατελείωτο Χριστουγεννιάτικο πάρτυ, στο πρώτο indoor club show που θα δώσουν μετά από χρόνια.

Παρασκευή 15 και Σάββατο 16 Δεκεμβρίου 2023, 20:00

Εισιτήρια: 45€. Προπώληση: more.com

Floyd, Πειραιώς 117, Γκάζι, πλησίον Στ. Μετρό Κεραμεικός. Τηλ: 210 3416706

Η αναζήτηση της ευτυχίας για όσους περισσότερους γίνεται: Αναδρομική έκθεση της Χρύσας Ρωμανού στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης

Η Χρύσα Ρωμανού (1931-2006) είναι μια από τις σημαντικότερες Ελληνίδες καλλιτέχνιδες που αναδύθηκαν την δεκαετία του 1960. Ανήκει στην ομάδα των Ελλήνων διανοουμένων της διασποράς που έζησαν και εργάστηκαν σε καλλιτεχνικά κέντρα της Δύσης και για πρώτη φορά στην ιστορία της ελληνικής τέχνης συμμετείχαν ενεργά στη διαμόρφωση διεθνών ρευμάτων της εποχής τους. Η έκθεση «Η αναζήτηση της ευτυχίας για όσους περισσότερους γίνεται» περιλαμβάνει έργα από όλες σχεδόν τις ενότητες της δουλειάς της, προκειμένου να αναδείξει τη συνάφεια και την οργανική σχέση μεταξύ τους. Παράλληλα, εντάσσει τα έργα στο ιστορικό, πολιτικό και κοινωνικό τους πλαίσιο.

Διάρκεια έκθεσης: 14.12.2023-27.10.2024

Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Λ. Καλλιρρόης & Αμβρ. Φραντζή (πρώην εργοστάσιο Φιξ) Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα στο monopoli.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.