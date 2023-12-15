I'm a Celebrity: Μεγάλος νικητής ο Τάσος Ξιαρχό - Το πάλεψε ο Καλίδης

Ολοκληρώθηκε το I'm a Celebrity get me out of here. Μετά από περίπου δυο μήνες και 20 επεισόδια, η ζούγκλα απέκτησε τελικώς τον βασιλιά της, που δεν είναι άλλος από τον Τάσο Ξιαρχό.

Αρχικά οι 5 Celebrities του τελικού πάλεψαν για τα δύο εισιτήρια της τελικής αναμέτρησης.

Το αποτέλεσμα ήταν, Νίκος Αναδιώτης, Γιώργος Χειμωνέτος και Πάτρικ Ογκουνσότο, να μείνουν εκτός συνέχειας. Εκείνοι που τα κατάφεραν ήταν ο Πάνος Καλίδης, που κέρδισε τη δοκιμασία, και ο Τάσος Ξιαρχό, ως δεύτερος καλύτερος.

Οι δύο παίκτες πέρασαν στον τελικό. Εκεί η υπεροχή του Τάσου φάνηκε ξεκάθαρα από τις πρώτες κινήσεις των δύο παικτών, και λίγο αργότερα πήδησε πρώτος από το αεροπλάνο της πίστας, ως νικητής.

Πριν προλάβουν ακόμα οι παλμοί του να έρθουν σε κατάσταση ηρεμίας, ο παίκτης αφιέρωσε τη νίκη του στην φίλη του, Αγγελική Ηλιάδη, και η Καλομοίρα τον έστεψε νικητή του I'm a Celebrity get me out of here.

