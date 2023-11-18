Λογαριασμός
Sean Combs-Cassie: Κατέληξαν σε διακανονισμό μετά την αγωγή για βιασμό και κακοποίηση

Το πρώην ζευγάρι κατέληξε σε συμφωνία που «ικανοποιεί και τους δύο», δήλωσε ο δικηγόρος της Cassie, αλλά δεν ανακοινώθηκαν οι όροι της συμφωνίας

Sean Combs-Cassie

Η Cassie και ο Sean «Diddy» Combs ανακοίνωσαν ότι κατέληξαν σε διακανονισμό, μετά την αγωγή που έκανε η τραγουδίστρια στον ράπερ, κατηγορώντας τον πρώην σύντροφό της για βιασμό και κακοποίηση. 

Ο διακανονισμός έγινε μία ημέρα μετά την κατάθεση της αγωγής, στην οποία η Cassie ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι ο Sean «Diddy» Combs χρησιμοποίησε το ισχυρό δίκτυό του για να την κρατήσει «παγιδευμένη» σε μία βίαιη σχέση. 

«Αποφάσισα να λύσω αυτό το ζήτημα φιλικά, με όρους στους οποίους έχω ένα βαθμό ελέγχου. Θέλω να ευχαριστήσω την οικογένειά μου, τους φαν και τους δικηγόρους μου για την αμέριστη υποστήριξή τους», δήλωσε η Cassie, σύμφωνα με το NBC. 

«Αποφασίσαμε να επιλύσουμε φιλικά αυτό το θέμα. Εύχομαι στην Cassie και την οικογένειά της τα καλύτερα», ανέφερε σε ξεχωριστή ανακοίνωση ο Sean Combs. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αποκαλυφθεί οι όροι της συμφωνίας. 

