Sean Combs: Κατηγορείται για βιασμό και κακοποίηση από την πρώην φίλη του Cassie

Ο Sean Combs, ένα είδωλο της χιπ-χοπ και ιδρυτής της Bad Boy Records, κατηγορείται για βιασμό και κακοποίηση σε μια σημαντική αγωγή που κατέθεσε η τραγουδίστρια Cassie, η οποία ισχυρίζεται ότι χρησιμοποίησε την επιρροή του για να την κρατήσει «παγιδευμένη» σε μια βίαιη σχέση μαζί του.

Η Cassie, το νόμιμο όνομα της οποίας είναι Casandra Ventura, έβγαινε με τον Combs για περισσότερο από μια δεκαετία. Ισχυρίζεται ότι κατά τη διάρκεια της σχέσης τους, ο Combs της επιτέθηκε πολλές φορές -τη χτύπησε και τη βίασε άγρια- και έλεγχε κάθε πτυχή της ζωής της, σύμφωνα με άρθρο στους «New York Times». Η σχέση τους έληξε το 2018, σύμφωνα με την αγωγή.

Σε δήλωσή της στους «Times» ανέφερε ότι μετά από «χρόνια σιωπής και σκοταδιού», ήταν «επιτέλους έτοιμη να πει την ιστορία της και να μιλήσει για να αφυπνίσει και άλλες γυναίκες που αντιμετωπίζουν βία και κακοποίηση στις σχέσεις τους».

Εκπρόσωπος του Combs αρνήθηκε τους ισχυρισμούς, επισημαίνοντας ότι οι ισχυρισμοί είναι «προσβλητικοί και εξωφρενικοί» και διατυπώθηκαν καθώς η τραγουδίστρια απαίτησε 30 εκατ. δολάρια από τον μεγιστάνα.

Ένας δικηγόρος της Ventura δήλωσε στους «New York Times» ότι «της προσφέρθηκε 8ψήφιο ποσό για να τη φιμώσει και να αποτρέψει την κατάθεση αυτής της αγωγής», το οποίο απέρριψε.

Πηγή: skai.gr

