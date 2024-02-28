Περισσότερες από 25 φωτογραφίες των Rolling Stones από το αρχείο ενός από τους φωτογράφους και βοηθούς τους, οι οποίες είχαν χαθεί και εντοπίστηκαν ξανά πρόκειται να εκτεθούν στο Λονδίνο.

Η έκθεση «Elegantly Wasted» περιλαμβάνει φωτογραφίες από την κάμερα του Τόνι Σάντσεζ, τον οποίο ο κιθαρίστας του συγκροτήματος, Κιθ Ρίτσαρντς αποκαλούσε χαϊδευτικά «Ισπανό Τόνι».

The Rolling Stones – Elegantly Wasted￨The Lost Photos of Spanish Tony. An exhibition of previously unseen photographs of The Rolling Stones at their decadent peak at the J/M Gallery, Notting Hill, from 28th February – 5th March 2024. https://t.co/AepYa7Pxws pic.twitter.com/YCiXyUf3a1 — SWEET JANE (@SweetJaneBlog) February 15, 2024

Στο παρελθόν θεωρήθηκε ότι οι φωτογραφίες είχαν χαθεί, αλλά ανακαλύφθηκαν ξανά, δεκαετίες αργότερα σε μια σοφίτα στο νότιο Λονδίνο.

Οι διοργανωτές της έκθεσης δήλωσαν ότι οι 27 εκτυπώσεις περιορισμένης έκδοσης, που διατίθενται προς πώληση, αποδεικνύουν την «πρωτοφανή πρόσβαση» που είχε ο Τόνι Σάντσεζ στο συγκρότημα και αποτελούν «ένα από τα σημαντικότερα φωτογραφικά αρχεία των Rolling Stones που δημοσιοποιούνται εδώ και χρόνια».

More than 25 previously lost and unseen photos of the Rolling Stones by one of their photographers and his assistants are to go on display in London.https://t.co/D5zPLRIP0M — BBC London (@BBCLondonNews) February 26, 2024

Στις φωτογραφίες αποτυπώνεται η περίοδος που το συγκρότημα ηχογραφούσε το άλμπουμ Beggars Banquet, δημιούργησε το ντοκιμαντέρ the Rock and Roll Circus και αυτοεξοριστηκε στη νότια Γαλλία λόγω φορολογικών προβλημάτων.

Η συλλογή παρουσιάζει τους θρύλους της ροκ, σύμφωνα με το BBC, σε πάρτι, να ποζάρουν για φωτογράφιση εξωφύλλου άλμπουμ και κατά τη διάρκεια ζωντανών εμφανίσεων, συμπεριλαμβανομένης της συναυλίας τους στο Χάιντ Παρκ.

Την έκθεση στη γκαλερί J/M στο Λονδίνο διοργανώνουν από τις 29 Φεβρουαρίου έως τις 5 Μαρτίου ο Όλιβερ Μπέιλις από τον εκδοτικό οίκο Bayliss Rare Books Ltd. και η Spanish Tony Media, που ίδρυσαν τα εγγόνια του Τόνι Σάντσεζ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.