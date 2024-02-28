Λογαριασμός
Rolling Stones: Άγνωστες φωτογραφίες τους παρουσιάζονται πρώτη φορά σε έκθεση – Είχαν ξεχαστεί σε σοφίτα στο Λονδίνο

Στο παρελθόν θεωρήθηκε ότι οι φωτογραφίες είχαν χαθεί, αλλά ανακαλύφθηκαν ξανά, δεκαετίες αργότερα σε μια σοφίτα στο νότιο Λονδίνο

Rolling Stones

Περισσότερες από 25 φωτογραφίες των Rolling Stones από το αρχείο ενός από τους φωτογράφους και βοηθούς τους, οι οποίες είχαν χαθεί και εντοπίστηκαν ξανά πρόκειται να εκτεθούν στο Λονδίνο.

Η έκθεση «Elegantly Wasted» περιλαμβάνει φωτογραφίες από την κάμερα του Τόνι Σάντσεζ, τον οποίο ο κιθαρίστας του συγκροτήματος, Κιθ Ρίτσαρντς αποκαλούσε χαϊδευτικά «Ισπανό Τόνι».

Στο παρελθόν θεωρήθηκε ότι οι φωτογραφίες είχαν χαθεί, αλλά ανακαλύφθηκαν ξανά, δεκαετίες αργότερα σε μια σοφίτα στο νότιο Λονδίνο.

Οι διοργανωτές της έκθεσης δήλωσαν ότι οι 27 εκτυπώσεις περιορισμένης έκδοσης, που διατίθενται προς πώληση, αποδεικνύουν την «πρωτοφανή πρόσβαση» που είχε ο Τόνι Σάντσεζ στο συγκρότημα και αποτελούν «ένα από τα σημαντικότερα φωτογραφικά αρχεία των Rolling Stones που δημοσιοποιούνται εδώ και χρόνια».

Στις φωτογραφίες αποτυπώνεται η περίοδος που το συγκρότημα ηχογραφούσε το άλμπουμ Beggars Banquet, δημιούργησε το ντοκιμαντέρ the Rock and Roll Circus και αυτοεξοριστηκε στη νότια Γαλλία λόγω φορολογικών προβλημάτων.

Η συλλογή παρουσιάζει τους θρύλους της ροκ, σύμφωνα με το BBC, σε πάρτι, να ποζάρουν για φωτογράφιση εξωφύλλου άλμπουμ και κατά τη διάρκεια ζωντανών εμφανίσεων, συμπεριλαμβανομένης της συναυλίας τους στο Χάιντ Παρκ.

Την έκθεση στη γκαλερί J/M στο Λονδίνο διοργανώνουν από τις 29 Φεβρουαρίου έως τις 5 Μαρτίου ο Όλιβερ Μπέιλις από τον εκδοτικό οίκο Bayliss Rare Books Ltd. και η Spanish Tony Media, που ίδρυσαν τα εγγόνια του Τόνι Σάντσεζ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

