Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός και επιχειρηματίας, Γκουίνεθ Πάλτροου, αποκοιμήθηκε κατά τη διάρκεια συναυλίας των Rolling Stones στην O2 Arena, ενώ συνοδευόταν από τον πρώην σύζυγό της Κρις Μάρτιν (Chris Martin).

Ο αστέρας του ραδιοφώνου και της τηλεόρασης Νικ Γκρίμσο αποκάλυψε στη Sun την αστεία ιστορία όταν ρωτήθηκε ποιες διασημότητες έχει εντοπίσει σε συναυλίες κατά τη διάρκεια των χρόνων του στη μουσική βιομηχανία.

Είπε ότι η Αμερικανίδα σταρ δεν φάνηκε να εντυπωσιάζεται και πολύ από τη εμφάνιση του θρυλικού συγκροτήματος στην τελευταία τους συναυλία στο O2 το 2012 και αποκοιμήθηκε.

«Εκεί που καθόμασταν, μπορούσαμε να δούμε τον Κρις Μάρτιν και την Γκουίνεθ Πάλτροου. Ωστόσο, το πράγμα βελτιώθηκε γιατί καθώς η συναυλία προχωρούσε, η Πάλτροου κοιμόταν. Κοιμόταν βαθιά» είπε ο ραδιοτηλεοπτικός παραγωγός του BBC. «Ενώ ο Μικ Τζάγκερ, σαν 75χρονος, τα έδινε όλα εκεί κάτω, εκείνη του έδινε τα τα ροχαλητά της».

Σημειώνεται ότι η σταρ είχε δηλώσει στο παρελθόν ότι προσπαθεί να κοιμάται περίπου δέκα ώρες κάθε μέρα.

Επίσης, στην εκπομπή «Hot Ones» παραπονέθηκε για άλλους καλεσμένους που αποκοιμιούνται στις δικές της παραγωγές. Και συγκεκριμένα αναφέρθηκε στον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Μπιλ Κλίντον, ο οποίος κοιμήθηκε κατά τη διάρκεια προβολής της ταινίας «Emma» στον Λευκό Οίκο το 1996.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

