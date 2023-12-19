Ο Κιθ Ρίτσαρντς γιόρτασε τα 80α γενέθλιά του και την 40η επέτειο γάμου του. Ο κιθαρίστας των Rolling Stones έγινε 80 ετών χθες Δευτέρα και συμπλήρωσε επίσης 40 χρόνια γάμου με τη σύζυγό του, Πάτι Χάνσεν.

Οι Rolling Stones τίμησαν τον Richards με ένα αφιέρωμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Χρόνια πολλά στον έναν και μοναδικό @officialKeef! Σου ευχόμαστε τις πιο ξεχωριστές μέρες Keith! Συνέχισε να λικνίζεσαι», αναφέρει η ανάρτηση.

Ο Slash ευχήθηκε επίσης στον Άγγλο κιθαρίστα και ιδρυτικό μέλος των Rolling Stones για τα γενέθλιά του διαδικτυακά. «Happy Birthday #KeithRichards» έγραψε ο κιθαρίστας των Guns N' Roses στο Instagram.

Ο ίδιος ο Ρίτσαρντς γιόρτασε την 40η επέτειό του με την Χάνσεν κοινοποιώντας μια φωτογραφία από τον γάμο τους το 1983, ο οποίος τελέστηκε στα 40α γενέθλιά του.

«Για την Πατρίσια, ευτυχισμένη 40η επέτειος! Σ 'αγαπώ» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης.

Ο Ρίτσαρντς έχει δύο κόρες, τη Θιοντόρα και την Αλεξάντρα με την Χάνσεν. Με την Ανίτα Πάλενμπεργκ απέκτησε τρία παιδιά, τον Μάρλον, την Άντζελα και τον αείμνηστο Τάρα.

Οι Rolling Stones θα προωθήσουν το νέο τους άλμπουμ «Hackney Diamonds» με νέα περιοδεία που θα αρχίσει στις 28 Απριλίου από το Χιούστον.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

