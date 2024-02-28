Utoya – Μια ξεχασμένη μέρα, του Edoardo Erba στο Θέατρο Αργώ

Από τις 28 Φεβρουαρίου, στο Θέατρο Αργώ, παρουσιάζεται το έργο «Utoya – μια ξεχασμένη μέρα» του Ιταλού συγγραφέα Edoardo Erba, σε σκηνοθεσία Θοδωρή Γκόγκου. Είναι 22 Ιουλίου 2011, βρισκόμαστε στη Νορβηγία. Ένας 32χρονος Νορβηγός – του οποίου το όνομα δεν θα αναφέρουμε – εξαπολύει την κόλαση. Οκτώ νεκροί από βόμβα σε παγιδευμένο βαν αυτοκίνητο στο Όσλο, ως αντιπερισπασμός… και στη συνέχεια, ο πραγματικός στόχος: τα παιδιά των Εργατικών. 69 παιδιά σκοτώθηκαν ένα προς ένα στο νησί Utoya, τον “σκανδιναβικό παράδεισο”, ο ιστορικός τόπος των θερινών κατασκηνώσεων για τους σοσιαλιστές από όλο τον κόσμο.

Παίζουν: Θοδωρής Γκόγκος, Έλενα Μουνδρούβαλη

Παραστάσεις: Από 28 Φεβρουαρίου έως 25 Απριλίου 2024. Κάθε Τετάρτη στις 20:00 και Πέμπτη στις 21:00

Τιμές εισιτηρίων: 13€/15€. Προπώληση: more.com.

Θέατρο Αργώ, Ελευσινίων 13-15, Αθήνα. Τηλέφωνο: 21 0520 1684

Η Αλέκα Κανελλίδου στο Θέατρο Άλσος

Η Αλέκα Κανελλίδου έρχεται για πρώτη φορά στο Θέατρο Άλσος να μοιραστεί μαζί μας αγαπημένες ερμηνείες από την Τετάρτη 17 Ιανουαρίου και κάθε Τετάρτη για λίγες παραστάσεις. Με τα τραγούδια της πλούσιας διαδρομής της, τη βαθιά αισθαντική φωνή και το τζαζ ηχόχρωμα της, έρχεται για να μας ταξιδέψει σε μαγικές βραδιές γεμάτες από ερωτικά τραγούδια που έχουν στιγματίσει τις καρδιές μας.

Κάθε Τετάρτη στις 21:00.

Εισιτήρια: Από 10€. Προπώληση: more.com

Θέατρο Άλσος, Ευελπίδων 4, Κυψέλη-Πεδίον του Άρεως

άνδρα πολύτροπον: Αφιέρωμα στη ζωή και το έργο του Γιάννη Κωστόπουλου στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού

Η έκθεση πραγματοποιείται με αφορμή την συμπλήρωση τριών ετών από τον θάνατο του Γιάννη Κωστόπουλου, τιμώντας την παρουσία και τη συμβολή του και σε άλλους τομείς,πέραν του τραπεζικού. Η έκθεση διοργανώνεται στην αίθουσα Σπυρίδωνος και Ευρυδίκης Κωστοπούλου στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού – στην αίθουσα περιοδικών εκθέσεων στην οποία το μουσείο έδωσε το όνομα των γονέων του Γιάννη Κωστόπουλου, τιμώντας τον για τη γενναιοδωρία και την υποστήριξή του. To αρχιτεκτονικό περιβάλλον της έκθεσης είναι εμπνευσμένο από τον στίχο του Διονυσίου Σολωμού στους Ελεύθερους Πολιορκημένους «Με λογισμό και μ’ όνειρο», ο οποίος ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στον Γιάννη Κωστόπουλο. Η έκθεση είναι δομημένη σε πέντε ενότητες, οι οποίες προβάλλουν με άρτιο τρόπο τα πολυσχιδή ενδιαφέροντα και τις πολλαπλές δραστηριότητες του Γιάννη Κωστόπουλου.

Διάρκεια έκθεσης: 28 Φεβρουαρίου έως 12 Μαΐου 2024

Ωράριο: Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, Σάββατο:10:00 – 18:00. Πέμπτη:10:00 – 00:00. Κυριακή:10:00 – 16:00

Είσοδος Ελεύθερη

Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρη 1 & Βασ. Σοφίας, 106 74 Αθήνα. Τηλ.: 210 367 1000

