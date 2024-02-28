My Style Rocks: Ένα Gala για την πολυτέλεια - Δείτε το trailer

Έφτασε η ώρα του Gala για τις διαγωνιζόμενες του My Style Rocks που σήμερα πρέπει να φέρουν εικόνες πολυτέλειας! «Maximal luxury» το θέμα της εμφάνισής τους και πρέπει να… τα δώσουν όλα!

Δείτε το trailer:

Η κριτική επιτροπή ειδικά από διαγωνιζόμενες που έχουν δείξει μία τάση στην πολυτέλεια, περιμένει πολλά. Θα καταφέρουν οι fashionistas να δημιουργήσουν εικόνες που θα ανταποκρίνονται στο ζητούμενο; Το σίγουρο είναι πως άλλο είναι το «φορτωμένο» κι άλλο το «μαξιμαλιστικό».

Λίγο πριν το τέλος του επεισοδίου μία απρόσμενη εξέλιξη φέρνει τα πάνω κάτω στο My Style Rocks!

Πηγή: skai.gr

