My Style Rocks: Ένα Gala για την πολυτέλεια - Δείτε το trailer

Σήμερα στις 16.15 στον ΣΚΑΪ

my style

Έφτασε η ώρα του Gala για τις διαγωνιζόμενες του My Style Rocks που σήμερα πρέπει να φέρουν εικόνες πολυτέλειας! «Maximal luxury» το θέμα της εμφάνισής τους και πρέπει να… τα δώσουν όλα!

Δείτε το trailer:

Η κριτική επιτροπή ειδικά από διαγωνιζόμενες που έχουν δείξει μία τάση στην πολυτέλεια, περιμένει πολλά. Θα καταφέρουν οι fashionistas να δημιουργήσουν εικόνες που θα ανταποκρίνονται στο ζητούμενο; Το σίγουρο είναι πως άλλο είναι το «φορτωμένο» κι άλλο το «μαξιμαλιστικό».

my style

Λίγο πριν το τέλος του επεισοδίου μία απρόσμενη εξέλιξη φέρνει τα πάνω κάτω στο My Style Rocks!

my style

my style

my style

Πηγή: skai.gr

TAGS: My Style Rocks SkaitvGR ΣΚΑΪ ΣΚΑΪ τηλεόραση ΣΚΑΪ TV
