«Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από τη δική σου»: Οι παίκτες ανάβουν φωτιές που δεν ξέρουν να σβήσουν

Δύο μαγειρικά ζευγάρια έρχονται σήμερα στην κουζίνα του «Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από τη δική σου» για να αναμετρηθούν, με στόχο να κερδίσουν τα θετικά σχόλια του Έκτορα και τα 1.000 ευρώ του επεισοδίου. Ο Μάρκος δίνει το σύνθημα και οι προηγούμενες νικήτριες, Έμμα και Ειρήνη, διαγωνίζονται απέναντι στους νέους παίκτες, Κώστα και Μάριο.

Δείτε το τρέιλερ

Η Έμμα και η Ειρήνη κατάφεραν να σταματήσουν το σερί νικών των δίδυμων αδερφών και σήμερα μπαίνουν με άλλο αέρα στην κουζίνα. Ωστόσο, η Ειρήνη πιάνει την κουβέντα με τον Μάρκο και η Έμμα κάνει του κεφαλιού της για να μαγειρέψει «κοτόπουλο φρικασέ».

Ο Κώστας είναι nail artist και γνωστός στο TikTok ενώ ο φίλος του ο Μάριος έχει δικό του εργαστήριο επίπλων και παράλληλα σπουδάζει ρωσική φιλολογία και μιλάει άπταιστα τέσσερις γλώσσες. Με ενθουσιασμό και αυτοπεποίθηση μαγειρεύουν «μυρωδάτο ribeye με πατάτες baby».

Στις σημερινές συνταγές, το σωστό ψήσιμο παίζει πρωταρχικό ρόλο για το αποτέλεσμα. Όμως, σύμφωνα με τον Έκτορα, οι παίκτες «ανάβουν φωτιές που δεν μπορούν να σβήσουν»!

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.