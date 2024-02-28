Λογαριασμός
«Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από τη δική σου»: Οι παίκτες ανάβουν φωτιές που δεν ξέρουν να σβήσουν

Σήμερα στις 14.50, στον ΣΚΑΪ με τον Μάρκο Σεφερλή και τον Έκτορα Μποτρίνι

Η μαμα μου

Δύο μαγειρικά ζευγάρια έρχονται σήμερα στην κουζίνα του «Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από τη δική σου» για να αναμετρηθούν, με στόχο να κερδίσουν τα θετικά σχόλια του Έκτορα και τα 1.000 ευρώ του επεισοδίου. Ο Μάρκος δίνει το σύνθημα και οι προηγούμενες νικήτριες, Έμμα και Ειρήνη, διαγωνίζονται απέναντι στους νέους παίκτες, Κώστα και Μάριο.

Δείτε το τρέιλερ

Η Έμμα και η Ειρήνη κατάφεραν να σταματήσουν το σερί νικών των δίδυμων αδερφών και σήμερα μπαίνουν με άλλο αέρα στην κουζίνα. Ωστόσο, η Ειρήνη πιάνει την κουβέντα με τον Μάρκο και η Έμμα κάνει του κεφαλιού της για να μαγειρέψει «κοτόπουλο φρικασέ».

Η μαμα μου

Ο Κώστας είναι nail artist και γνωστός στο TikTok ενώ ο φίλος του ο Μάριος έχει δικό του εργαστήριο επίπλων και παράλληλα σπουδάζει ρωσική φιλολογία και μιλάει άπταιστα τέσσερις γλώσσες. Με ενθουσιασμό και αυτοπεποίθηση μαγειρεύουν «μυρωδάτο ribeye με πατάτες baby».

η μαμα

Στις σημερινές συνταγές, το σωστό ψήσιμο παίζει πρωταρχικό ρόλο για το αποτέλεσμα. Όμως, σύμφωνα με τον Έκτορα, οι παίκτες «ανάβουν φωτιές που δεν μπορούν να σβήσουν»!

Η μαμα

Η μαμα

Η μαμα μου

Πηγή: skai.gr

