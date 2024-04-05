Ο Ρόμπι Γουίλιαμς μοιράζεται συχνά τις σκέψεις του στον λογαριασμό του στο Instagram και πριν από λίγες μέρες άρχισε να διατυπώνει σκέψεις για την κατάσταση στη μουσική σκηνή.

«Πόσο βαρετή είναι η μουσική σκηνή αυτή τη στιγμή;» αναρωτήθηκε. «Δεν επιτίθεμαι στην ίδια τη μουσική. Απλώς θρηνώ για τον θάνατο του ανταγωνισμού, του κινδύνου, της προσωπικότητας…» έγραψε ο Άγγλος τραγουδιστής, πρώην μέλος του συγκροτήματος «Take That».

«Καταλαβαίνω ότι όλοι φοβούνται» συνέχισε. «Κανείς δεν ξέρει τι θα πεις και θα σε ακυρώσει. Κανείς δεν ξέρει τι είναι αυτό που ήδη έχει πει ή γράψει που θα τον αποτελειώσει. Τόσοι πολλοί άνθρωποι που μπορεί να προσβληθούν» πρόσθεσε.

Αλλά υπάρχει ένα πρόσωπο με το οποίο ο Γουίλιαμς ενθουσιάζεται: ο αρχηγός των 1975, Μάτι Χίλι.

«Ο Ματ Χίλι είναι ο μόνος εμπορικά βιώσιμος ποπ/ροκ αστέρας που μπορώ να διακρίνω ότι έχει την πρόθεση να είναι κάτι διαφορετικό από μπεζ» έγραψε ο Γουίλιαμς. «Μου αρέσει πολύ ο Ματ που είναι εκκεντρικός, εξαιρετικά έξυπνος, εξαιρετικά ταλαντούχος και πρόθυμος να αναστατώσει. Να αναστατώσει για κάποιο σκοπό».

«Πρέπει να επαναφέρω λίγη από αυτή την ενέργεια στη μουσική μου ζωή. Ήρθε η ώρα να εξοργίζω ξανά…και ανυπομονώ» ανέφερε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

