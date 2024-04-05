Halle Bailey: Θα πρωταγωνιστήσει σε κινηματογραφικό μιούζικαλ του Pharrell Williams

Η Χάλι Μπέιλι πρόκειται να συμμετάσχει στο πρότζεκτ των Φαρέλ Γουίλιαμς και Μίτσελ Γκόντρι της Universal Pictures.

Η Μπέιλι θα συμπρωταγωνιστήσει στο πλευρό του Κέλβιν Χάρισον Τζούνιορ και θα συμμετάσχει με την πρόσφατα βραβευμένη με Όσκαρ, Ντα'Βάιν Τζόι Ράντολφ στο κινηματογραφικό μιούζικαλ που διαδραματίζεται στη Βιρτζίνια Μπιτς το καλοκαίρι του 1977, εμπνευσμένο από την Atlantis Apartments, την παιδική γειτονιά του Γουίλιαμς.

Ο Μίτσελ Γκόντρι πρόκειται να σκηνοθετήσει το έργο βασισμένο σε σενάριο των Μάρτιν Χάινς και Στίβεν Λέβενσον.

Halle Bailey to Star in Universal's Untitled Pharrell Williams and Michel Gondry Musical Project https://t.co/9wMajnZimr — Variety (@Variety) April 4, 2024

Ο Φαρέλ Γουίλιαμς και η Μίμι Βαλντές θα κάνουν την παραγωγή μέσω της «i am OTHER» και ο Γκιλ Νέτερ μέσω της Gil Netter Productions.

Το 2023, η Μπέιλι πρωταγωνίστησε στη live-action εκδοχή της ταινίας κινουμένων σχεδίων «The Little Mermaid» (Η Μικρής Γοργόνα) της Disney μαζί με τη Μελίσα ΜακΚάρθι.

Ως τραγουδίστρια συμμετέχει στο ντουέτο Chloe x Halle με την αδερφή της Κλόι και κυκλοφόρησετο ντεμπούτο τραγούδι της «Angel» ως σόλο καλλιτέχνης πέρσι.

Το «Angel» κέρδισε Grammy στην κατηγορία Καλύτερου R&B Τραγουδιού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.