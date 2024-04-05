«Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από τη δική σου»: Η τάξη επανέρχεται στην κουζίνα της μαμάς- Δείτε το trailer

Ο Δημήτρης Πυργίδης και η Στέλλα Ανδρεάδου εντυπωσίασαν τον Μάρκο και κέρδισαν τα θετικά σχόλια του Έκτορα αλλά και τα 1.000 ευρώ του προηγούμενου επεισοδίου. Σήμερα, θα αντιμετωπίσουν μαγειρικά ένα ζευγάρι που έρχεται επίσης από τη Θεσσαλονίκη. Την Άννα Αμανατίδου που θα βάλει στην κουζίνα τον πατέρα της Παναγιώτη ενώ στο κοινό βρίσκεται και η αδερφή της Έλενα, που συμμετείχε πρόσφατα στο Survivor και έρχεται μαζί τους για να τους εμψυχώσει.

Η συνεργασία Δημήτρη και Στέλλας στη μαγειρική ήταν μοναδική και άκρως απολαυστική. Μετά τη χθεσινή τους νίκη, μπαίνουν ξανά στην κουζίνα για να μαγειρέψουν «μπριζόλες με σάλτσα πιπεριάς και πολύχρωμο ρύζι». Το χάος και ο πανικός που δημιουργούνται για δεύτερη φορά στην κουζίνα θα δώσουν τη θέση τους στην τάξη, θα δώσουν όμως και ακόμη μία νίκη;

Η Άννα, γνωστό μοντέλο και ο Παναγιώτης που είναι και ταχυδακτυλουργός έχουν σκοπό να ανακόψουν την επιτυχημένη πορεία των αντιπάλων τους. Ο μπαμπάς πιάνει τις κουτάλες και με τις οδηγίες της κόρης του, μαγειρεύει «σουτζουκάκια γιαουρτλού». Κάποια βασικά υλικά που λείπουν, θέτουν τη συνταγή σε κίνδυνο και το άγχος μεγαλώνει. Θα καταφέρουν άραγε να βγάλουν σωστό πιάτο;

«H ΜΑΜΑ ΜΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΥΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΟΥ»

Δευτέρα με Παρασκευή στις 14.50, στον ΣΚΑΪ

#MyMomCooksBetterGR

www.instagram.com/mymomcooksgr/

