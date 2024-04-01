Ο Ρόμπι Γουίλιαμς πιστεύει ότι οι εξωγήινοι τον έχουν «στοχοποιήσει» για να γίνει αγγελιοφόρος τους στη Γη λόγω της φήμης του και της ομορφιάς του!

Ο 50χρονος τραγουδιστής, όπως γράφει η «Daily Star», είχε αρκετές «στενές» επαφές με εξωγήινους, ενώ ο ίδιος αποκάλυψε ότι είδε μια φορά ένα UFO τόσο κοντά του, που θα μπορούσε να το χτυπήσει με μια μπάλα του τένις.

Σε μια άλλη περίπτωση, όταν έγραφε το τραγούδι «Arizona» για την επαφή με τους εξωγήινους, μια «χρυσή μπάλα φωτός» «επισκέφθηκε» το στούντιο την ώρα που έπαιζε η μουσική.

Ο διάσημος τραγουδιστής είναι πεπεισμένος ότι οι εξωγήινοι συνεχίζουν να έρχονται σε αυτόν, επειδή θέλουν να χρησιμοποιήσει την ιδιότητά του ως ποπ σταρ, για να πει στον κόσμο ότι η αλήθεια βρίσκεται εκεί έξω.

Ο Ρόμπι Γουίλιαμς ζει στο Beverly Hills με τη σύζυγό του, Ayda Field και τα τέσσερα παιδιά τους. Ο καλλιτέχνης είπε ότι είχε τις περισσότερες εξωγήινες συναντήσεις του στο Λος Άντζελες και νιώθει ότι η αμερικανική πόλη -όπου ζει για σχεδόν 15 χρόνια- είναι μαγνήτης για… επισκέπτες από άλλους κόσμους.

«Είχα ένα σπίτι στην Αγγλία, οι χώροι και το σπίτι ήταν χιλίων ετών και θα πίστευε κανείς ότι εκεί θα υπήρχαν πολλά φαντάσματα. Άλλοι άνθρωποι το βίωσαν, εγώ, όμως, όχι. Μόνο όταν πάω στο Λος Άντζελες όπου ζω ή έζησα για λίγο καιρό, είναι σαν να υπάρχουν δίνες εδώ…».

