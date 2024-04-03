Oscars 2025: Oι δέκα ταινίες που ίσως «σαρώσουν» τα βραβεία της επόμενης χρονιάς

Eπιμέλεια Μύριαμ Κιάσσου

Aπό το Gladiator 2 και το Nosferatu μέχρι το Furiosa: A Mad Max Saga, αυτές είναι οι ταινίες που το BBC προβλέπει ότι θα «κάνουν περίπατο» κερδίζοντας πολλά όσκαρ στην απονομή των βραβείων το 2025.

1. Kinds of Kindness

Αναμφισβήτητα ο Γιώργος Λάνθιμος, είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα για το ότι η Ελλάδα «εξάγει» καλλιτεχνικό προϊόν, έχοντας βρει ενδεχομένως τη.. συνταγή της επιτυχία για τα όσκαρ.

Πλέον χαρακτηρίζεται ως ένας από τους πιο εμπνευσμένους σκηνοθέτες του σήμερα, αλλά και μαγνήτης... βραβείων.

Η συνέχεια του Poor Things – που κέρδισε υποψηφιότητες καλύτερης ταινίας, σκηνοθεσίας και διασκευασμένου σεναρίου μαζί με τη βράβευση της Emma Stone για ως καλύτερης ηθοποιού – είναι τυπικά μέρος μιας ανθολογία τριών σύγχρονων ιστοριών που θυμίζουν παραμύθι.

Οι λεπτομέρειες της ταινίας έχουν κρατηθεί φυσικά ως «επτασφράγιστο μυστικό» αλλά τα σκοτεινά κωμικά αποσπάσματα στο τρέιλερ αποτυπώνουν την Stone να περιπλανιέται σε ένα πάρκινγκ μοτέλ με ένα μωβ αυτοκίνητο, τον Willem Dafoe σε σύγχυση και την Margaret Qualley να χαστουκίζει τον Jesse Plemons.

Αυτά τα στοιχεία και μόνο αρκούν για να τραβήξουν την προσοχή μας.

Λαμβάνοντας υπόψη και τη βράβευση της Olivia Colman ως καλύτερης ηθοποιού για το The Favorite το 2018, κάθε νέα ταινία του Λάνθιμου σχεδόν αυτόματα προσγειώνεται σε μια πιθανή λίστα Όσκαρ.

Έτσι το "Kinds of Kindness" που φημολογείται ότι θα κάνει πρεμιέρα στις Κάννες – μπορεί να είναι τόσο καλό ώστε ο σκηνοθέτης να καταφέρει το απίθανο, δηλαδή μια «τριπλέτα» βραβεύσεων στα Όσκαρ.

Μoana 2

Το Moana είναι ένα από τα πιο αγαπημένα κινούμενα σχέδια της Disney – τόσο αγαπημένο που ένα ριμέικ live action είναι ήδη στα σκαριά, με πρωταγωνιστές τους περισσότερους από τους ηθοποιούς που συμμετείχαν στο αρχικό καστ, "δίνοντας" τις φωνές τους.

Παράλληλα, ένα σίκουελ της ταινίας σε μορφή κινουμένων σχεδίων κυκλοφορεί τον Νοέμβριο.

Αυτό και μόνο είναι ικανό να τραβήξει την προσοχή της Ακαδημίας.

Θα μπορούσε το Moana 2 να κερδίσει το Όσκαρ καλύτερης ταινίας κινουμένων σχεδίων; Κανένα κινούμενο σχέδιο της Disney δεν προτάθηκε σε αυτήν την κατηγορία ούτε φέτος ούτε πέρυσι, επομένως όλα είναι πιθανά.

Gladiator 2

Σε μια χρονιά γεμάτη κινηματογραφικές επιστροφές, η επανεμφάνιση του Ridley Scott στο Κολοσσαίο διεκδικώντας ενδεχομένως ένα ακόμη όσκαρ μετά τη βράβευση του έργου ως καλύτερη ταινία για το 2000 είναι ήδη θέμα συζήτησης για τους κινηματογραφόφιλους.

Το αρχικό κάστινγκ αναμφισβήτητα αδημονεί.

Ο Paul Mescal, που ως γνωστόν πλέον έχει στραφεί σε δραματικές ταινίες, όπως το Aftersun και το All of Us Strangers, παίρνει ένα σπαθί και φοράει σανδάλια ως Lucius Verus.

Στο αρχικό Gladiator ήταν απλά ένα παιδί που εντυπωσιάστηκε όσο τίποτα με τον Maximus του Russell Crowe.

Ο Pedro Pascal και ο Denzel Washington θα πρωταγωνιστούν επίσης, μαζί με δύο ηθοποιούς που επιστρέφουν από την πρώτη ταινία, την Connie Nielsen ως μητέρα του Lucius και τον Derek Jacobi ως Ρωμαίος γερουσιαστής.

Ο Scott, ο οποίος έχει συμμετάσχει σε εμβληματικές ταινίες όπως το Blade Runner και Thelma and Louise, δεν έλαβε θετικές κριτικές για την εμφάνισή του στο , The Last Duel (2021) και Napoleon (2023), αλλά οι πιθανότητες για βραβείο, εν προκειμένω, είναι με το μέρος του.

«Ξέρεις, δεν έχω πάρει ακόμα Όσκαρ», είπε ο ​​πέρυσι στο The New Yorker. «Αν πάρω ποτέ ένα, θα πω ότι ήταν επιτέλους καιρός να το πάρω», πρόσθεσε.

4. Queer

Ο Luca Guadagnino είναι γνωστός για το γκέι ρομάντζο, Call Me By Your Name, το οποίο κέρδισε Όσκαρ καλύτερης προσαρμογής σεναρίου το 2018.

Η νέα ταινία του Ιταλού σκηνοθέτη, Challengers, θα κυκλοφορήσει τον Απρίλιο και αναμένεται αργότερα φέτος το Queer, μια προσαρμογή του μυθιστορήματος του William S Burroughs. Ο

Ντάνιελ Κρεγκ θα πρωταγωνιστήσει ως Αμερικανός που φεύγει από τη Νέα Ορλεάνη στην Πόλη του Μεξικού μετά από μια υπόθεση εμπλοκής με ναρκωτικά στη δεκαετία του 1950.

Αποκτά εμμονή με έναν πρώην στρατιωτικό του αμερικανικού ναυτικού που υποδύεται ο Ντρου Στάρκι.

Η ερμηνεία του αυτή θα μπορούσε να τον βάλει στο πλαίσιο για το Όσκαρ Α' Ανδρικού Ρόλου.

5. Νοsferatu

Δεν είναι η τυπική χριστουγεννιάτικη ταινία, αλλά έχει προγραμματιστεί για την εποχή που θα ανακοινώνονται οι συμμετοχές στον διαγωνισμό για τα βραβεία Οσκαρ.

Ο Ρόμπερτ Έγκερς, του οποίου το επίτευγμα ήταν η ανατριχιαστική ταινία μικρού μήκους «Η Μάγισσα» το 2016, ακολουθούμενη από τον Φάρο το 2019, έναν απόκοσμο ψυχολογικό χορό μεταξύ του Γουίλεμ Νταφόε και του Ρόμπερτ Πάτινσον, τώρα αναμετράται με τον μεγάλο Νοσφεράτου.

Ο Bill Skarsgård υποδύεται το βαμπίρ με τα νύχια του Count Orlok.

Η Lily-Rose Depp υποδύεται την Ellen Hutter, τη γυναίκα με την οποία έχει εμμονή, και ο Nicholas Hoult είναι ο σύζυγός της, σε ένα καστ που περιλαμβάνει τον Aaron Taylor-Johnson, την Emma Corrin και τον διαρκώς πολυάσχολο, δεδομένης της πληθώρας συμμετοχών του σε ταινίες το τελευταίο διάστημα, Dafoe. Η ταινία εποχής έχει "άρωμα" του κλασικού FW Murnau από το πολύ μακρινό 1922 με τον Max Schreck και το εμβληματικό remake του Werner Herzog το 1979 με τον Klaus Kinski.

Αλλά ο Έγκερς είναι βέβαιο ότι θα κινηθεί στο συνηθισμένο του τολμηρό όραμα, εκπληκτικά γραφικά και ανατριχιαστικός τόνος.

Όπως είπε στο περιοδικό Empire, «σεν έχει υπάρξει μια παλιά γοτθική ταινία που να είναι πραγματικά τρομακτική εδώ και καιρό».

6. Blitz

Η πέμπτη μεγάλου μήκους ταινία του Steve McQueen είναι το Blitz, μια αφήγηση της ζωής της εργατικής τάξης στο Λονδίνο κατά τη διάρκεια των βομβαρδισμών της Luftwaffe στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Η Ακαδημία συχνά προτιμά τα "βαριά" ιστορικά δράματα, συμπεριλαμβανομένου άλλων έργων του McQueen όπως το "12 Years a Slave", το οποίο κέρδισε το Όσκαρ καλύτερης ταινίας το 2014.

Επιπλέον, μια ταινία που πραγματεύεται την επιβίωση σε μια πόλη που έχει καταρρεύσει από τον πόλεμο είναι, δυστυχώς, ιδιαίτερα "εμπορική¨" αυτή τη στιγμή.

Λάβετε υπόψη το καστ της θα περιλαμβάνει καταξιωμένους ηθοποιούς όπως η Saoirse Ronan, ο Harris Dickinson, ο Stephen Graham και η Kathy Burke.

7. Το μάθημα πιάνου

Ο Ντένζελ Ουάσινγκτον έχει βάλει σκοπό να μεταφέρει στην μεγάλη οθόνη και τα 10 περίφημα έργα American Century Cycle της ύστερης καλλιτεχνικής περιόδου του Αυγούστου Ουίλσον.

Το Fences του 2016, στο οποίο πρωταγωνίστησε και σκηνοθέτησε, πήγε αρκετά καλά, κερδίζοντας τέσσερις υποψηφιότητες για Όσκαρ, με τη Viola Davis να κερδίζει δεύτερο γυναικείο ρόλο.

Το μάθημα πιάνου, που διαδραματίζεται στο Πίτσμπουργκ το 1936, είναι πραγματικά μια οικογενειακή υπόθεση.

Ο Ντένζελ κάνει την παραγωγή, ο γιος του Μάλκολμ Ουάσινγκτον σκηνοθετεί την πρώτη του μεγάλου μήκους ταινία και ο γιος του Τζον Ντέιβιντ Ουάσιγκτον (Τενέ) πρωταγωνιστεί ως Γουίλι Τσαρλς, που είναι έτοιμος να πουλήσει το πιάνο κειμήλιο με σκαλίσματα του σκλαβωμένου προπάππου του.

Ο Samuel L Jackson υποδύεται τον θείο του και η Danielle Deadwyler (Till) την αδερφή του.

Οι ρόλοι τους που είναι «κομμένοι και ραμμένοι» για Όσκαρ λογικά θα «εκτινάξουν» το καλλιτεχνικό αποτέλεσμα δίνοντας ένα συναισθηματικά διαπεραστικό έργο με τα ισχυρά θέματα της φυλής, της ανοδικής κινητικότητας, της κληρονομιάς και της οικογένειας στο επίκεντρο.

8. Furiosa: A Mad Max Saga

Το Mad Max: Fury Road ήταν η όψιμη, τέταρτη ταινία μιας σειράς δράσης επιστημονικής φαντασίας – και δεν πρωταγωνιστούσε καν ο Mel Gibson, ο ηθοποιός που είχε παίξει τον ομώνυμο ρόλο στις προηγούμενες τρεις.

Δεν ήταν πολλά υποσχόμενη.

Τώρα με πρίκουελ αυτό και την Anya Taylor-Joy να παίρνει τη σκυτάλη από τη Charlize Theron ως Imperator Furiosa, είναι βέβαιο ότι το έργο θα οδηγηθεί στα Όσκαρ σε αρκετές υποψηφιότητες σε κατηγορίες που αφορούν τις εικαστικές, τεχνικές και ψηφιακές πτυχές της ταινίας.

9. Η Κλάρα και ο Ήλιος

Το μυθιστόρημα του 2021 του νομπελίστα Kazuo Ishiguro (The Remains of the Day) είναι η βάση για αυτήν την επίκαιρη ταινία με πρωταγωνίστρια την Jenna Ortega ως Klara, ρομποτική φίλη της Josie (Mia Tharia), μιας άρρωστης έφηβης.

Η Amy Adams πρωταγωνιστεί επίσης ως μητέρα της Josie, η οποία αγόρασε την Klara για να δώσει τέλος στη μοναξιά του κοριτσιού, και η Natasha Lyonne είναι η καταστηματάρχης που της πουλά το ζωντανό ρομπότ.

Το έργο είναι ένα φιλόδοξο άλμα για τον σκηνοθέτη Taika Waititi, οι ταινίες του οποίου περιλαμβάνουν το Jojo Rabbit και Thor 1 και 2.

Παράλληλα είναι και κορυφαία στιγμή για τον σεναριογράφο Dahvi Waller, ο οποίος δημιούργησε τη σειρά Mrs America και έχει συμμετάσχει συγγραφικά και στο Mad Men.

Αν η ταινία αποτυπώνει τον όμορφο τόνο του μυθιστορήματος, στο οποίο η Klara μπορεί να είναι πολύ πιο ανθρώπινη και συμπονετική σε σχέση με αρκετούς ανθρώπους γύρω μας, η ταινία θα μπορούσε να είναι ένα κομψό, εμπνευσμένο σπαρακτικό απαύγασμα που θα μας κάνει να δούμε την τεχνητή νοημοσύνη υπό ένα εντελώς άλλο πρίσμα.

10. Τζόκερ: Folie à Deux

Ναι, είναι ένα σίκουελ μιας ταινίας για τον πιο ανηλεή και ταυτόχρονα λατρεμένο κακό, τον εχθρό του Μπάτμαν, τον Τζόκερ.

Ωστόσο ο Τοντ Φίλιπς άλλαξε εντελώς το κόνσεπτ ταινιών για υπερήρωες το 2019 με τον εμβληματικό, αναμφισβήτητα, Τζόκερ του Χοακίν Φοίνιξ.

Ένα τραγικό δράμα βασισμένο στα θρίλερ του αστικού εγκλήματος της δεκαετίας του 1970, πήρε το κορυφαίο βραβείο στο Φεστιβάλ Βενετίας, και κέρδισε δύο Όσκαρ, συμπεριλαμβανομένου του βραβείου καλύτερου ηθοποιού για τον πρωταγωνιστή.

Η συνέχεια είναι προφανώς ένα μιούζικαλ όπου συμπρωταγωνιστεί η Lady Gaga ως η τρελό ταίρι του Joker, Harley Quinn.

Αυτό και μόνο το καθιστά φαβορί για τα Όσκαρ καλύτερης μουσικής και αυθεντικού τραγουδιού.

Πηγή: skai.gr

