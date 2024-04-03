My Style Rocks: Ραντεβού με το celebrity crush - Δείτε το trailer

Οι περισσότεροι σε μια νεαρή ηλικία έχουν αισθανθεί έντονη έλξη για κάποιο διάσημο πρόσωπο, αυτό που ονομάζουμε Celebrity Crush! Αυτό το πρόσωπο ετοιμάζονται να συναντήσουν σήμερα οι διαγωνιζόμενες του My Style Rocks!

Ο Στέλιος Κουδουνάρης, η Έβελυν Καζαντζόγλου και ο Λάκης Γαβαλάς αποκαλύπτουν πριν την πασαρέλα ποιο είναι το δικό τους Celebrity Crush!

Και ενώ στο My Style Rocks κάνει την είσοδό της η νέα διαγωνιζόμενη του, η γνώριμη από τη συμμετοχή της το 2018, Νατάσα Βελιανίτη κάτι άλλο συγκεντρώνει την προσοχή και τα σχόλια των διαγωνιζόμενων.

Στην εμφάνιση της Ζέτας η Μπι βρίσκει την ευκαιρία να φέρει στο πλατό ένα ζήτημα που έχει προκύψει και την αφορά άμεσα… Έχει πράγματι στιλίστα; Ισχύουν όσα έχει δει η Μπι και άλλες διαγωνιζόμενες στα social media ή κάποιος θέλησε δημιούργησε εσκεμμένα αυτό το περιεχόμενο για να πλήξει την αξιοπιστία της Ζέτας;

Έντονες στιγμές εκτυλίσσονται στο πλατό του My Style Rocks αλλά και μία «παρέλαση» διασημοτήτων που αποτελούν το Celebrity Crush πολλών!

Ας γνωρίσουμε καλύτερα τη νέα διαγωνιζόμενη:

Νατάσα Βελιανίτη

Ηλικία: 30

Επάγγελμα: Μοντέλο, τραγουδίστρια

Μεγάλωσε στη Ζάκυνθο αλλά ζει στην Αθήνα. Αν και έχει σπουδάσει στη Φιλοσοφική δεν ασχολήθηκε ποτέ με αυτό. Ασχολήθηκε επαγγελματικά με το μόντελινγκ σε φωτογραφίσεις και επιδείξεις ενώ τα τελευταία δύο χρόνια τραγουδάει επαγγελματικά. Η τελευταία της συνεργασία ήταν με τον Σταμάτη Γονίδη, ενώ έχει κυκλοφορήσει και δικό της τραγούδι. Η μόδα είναι κάτι που της άρεσε. Το στυλ της προσαρμόζεται ανάλογα με τη διάθεσή της. Δεν της αρέσει το ροκ ύφος και το boho γιατί θεωρεί πως δεν είναι στη δική της αισθητική. Ως χαρακτήρας είναι φιλική και λίγο παρορμητική. Το 2018 είχε συμμετάσχει ξανά στο My Style Rocks ωστόσο είχε αποχωρήσει σύντομα για προσωπικούς λόγους. Τώρα επιστρέφει γιατί θέλει να εξελίξει το στυλ της. Αυτό που θεωρεί πως θα τη δυσκολέψει είναι οι συνεχείς δοκιμασίες.



