Μια νέα κατηγορία θα προστεθεί στην απονομή των Όσκαρ και θα αφορά το καλύτερο κάστινγκ

Μια νέα κατηγορία θα προστεθεί από το 2026 στην απονομή των Όσκαρ και θα αφορά τη διανομή ρόλων (κάστινγκ), ανακοίνωσε σήμερα η αμερικανική Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών (AMPAS).

Πρόκειται για την πρώτη προσθήκη κατηγορίας στα παγκοσμίου φήμης κινηματογραφικά βραβεία μετά το 2001, όταν απονεμήθηκε Όσκαρ καλύτερης ταινίας κινουμένων σχεδίων.

«Οι διευθυντές κάστινγκ διαδραματίζουν βασικό ρόλο στην παραγωγή ταινιών και, καθώς η Ακαδημία εξελίσσεται, είμαστε υπερήφανοι που προσθέτουμε τη διανομή ρόλων στους κλάδους που αναγνωρίζουμε και βραβεύουμε», δήλωσαν ο Μπιλ Κρέιμερ και η Τζάνετ Γιανγκ – ο διευθύνων σύμβουλος και η πρόεδρος της AMPAS.

Οι διευθυντές κάστινγκ έχουν καθοριστικό λόγο στην παραγωγή μιας ταινίας, καθώς αναζητούν τους κατάλληλους ηθοποιούς που θα ενσαρκώσουν τους χαρακτήρες του σεναρίου. Εδώ και χρόνια στο Χόλιγουντ είχε ξεκινήσει συζήτηση για την αναγνώριση της δουλειάς τους.

Οι κασκαντέρ προσπαθούν επίσης να κερδίσουν την αναγνώριση μέσω της απονομής βραβείου, αλλά μέχρι σήμερα δεν τα έχουν καταφέρει.

Η αμερικανική ακαδημία κινηματογράφου δεν έχει διευκρινίσει εάν το βραβείο θα απονεμηθεί ζωντανά κατά την τελετή των Όσκαρ, όπως συμβαίνει σήμερα με τα αγαλματίδια σε άλλες 23 κατηγορίες.

Για να μειώσουν τη διάρκεια της τελετής και να προσελκύσουν μεγαλύτερο κοινό, οι διοργανωτές είχαν βιντεοσκοπήσει το 2022 την απονομή ορισμένων βραβείων που θεωρήθηκαν «δευτερεύοντα». Ωστόσο, η ιδέα εγκαταλείφθηκε την επόμενη χρονιά λόγω της δυσφορίας που εξέφρασαν επαγγελματίες του χώρου του θεάματος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

