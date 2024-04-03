Στο χθεσινό Συμβούλιο κλείδωσε και το φύλο της μονομαχίας με τους Κόκκινους να βγάζουν υποψήφια την Aira και τους Μπλε να μπαίνουν σε νέα ψηφοφορία που οδήγησε στην υποψηφιότητα της Χρύσας.

Δείτε το τρέιλερ

Η αντιπαράθεση ανάμεσα στον James και την Ασημίνα δυναμίτισε την ατμόσφαιρα με την ίδια να αποχωρεί από το Συμβούλιο. Η Ασημίνα σήμερα δίνει τη δική της απάντηση στην Σταυρούλα και σε όσα ειπώθηκαν μεταξύ τους φεύγοντας από το Συμβούλιο.

Το αποψινό, τέταρτο αγώνισμα ασυλίας έχει αρκετά απρόοπτα αλλά και απρόσμενη ένταση ανάμεσα στον Αλέξη και στον Σταμάτη με αφορμή μία ατάκα του δεύτερου την ώρα του αγώνα. Η ένταση κορυφώνεται στο Συμβούλιο με το ερώτημα ποια είναι τελικά η στρατηγική των Κόκκινων ενώ όλοι περιμένουν να δουν ποια θα είναι η τέταρτη υποψήφια προς αποχώρηση.

#SurvivorGR

Facebook: https://www.facebook.com/SurvivorGreece

Instagram: https://www.instagram.com/survivorgreece

Χ (πρώην Twitter): https://twitter.com/SurvivorGreece

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.