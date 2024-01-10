Δύο ημέρες μετά τις Χρυσές Σφαίρες (και τον θρίαμβο του Λάνθιμου με το Poor Things) το Χόλυγουντ συγκεντρώθηκε ξανά στο Dolby Ballroom στο Λος Αντζελες για την απονομή των Governors Awards.

Τα βραβεία Governors οργανώνονται από την Ακαδημία Τεχνών και Επιστημών του Κινηματογράφου και τιμούν κάθε χρόνο τέσσερις βετεράνους του σινεμά, ανάμεσά τους και πολλούς που δεν έχουν τιμηθεί με κανονικό Οσκαρ.

Τιμητικό Οσκαρ στον Μελ Μπρουκς για το σύνολο του έργου του

Στα 97 του χρόνια, ο αμερικανός σκηνοθέτης Μελ Μπρουκς (Mel Brooks,) βραβεύθηκε με τιμητικό Οσκαρ για το σύνολο του έργου του, περισσότερο από μισό αιώνα αφού κέρδισε το μοναδικό του Οσκαρ για την ταινία «Αυτοί οι τρελοί τρελοί παραγωγοί» (The producers) στην οποία γελοιοποιούσε τον Χίτλερ.

Τιμητικό Όσκαρ πήραν επίσης η Κάρολ Λίτλτον (Carol Littleton), η Αντζελα Μπάσετ (Angela Bassett) και η Μισελ Σάττερ (Michelle Satter), οι οποίες πόζαραν με τον Μελ Μπρουκς κρατώντας ενθουσιασμένες τα βραβεία τους (κεντρική φωτό).

Κατά την διάρκεια τελετής, ο Μελ Μπρουκς αστειεύτηκε λέγοντας ότι έχει τύψεις για την τύχη του πρώτου του Οσκαρ Καλύτερου Σεναρίου.

«Μου λείπει πολύ. Ποτέ δεν έπρεπε να το έχω πουλήσει. Αυτό εδώ δεν θα το πουλήσω. Το ορκίζομαι στον Θεό», είπε.

Μετρ της χολιγουντιανής κωμωδίας, ο Μελ Μπρουκς είναι ένας από τους λίγους ανθρώπους του σινεμά που έχουν κερδίσει τα μεγαλύτερα βραβεία του αμερικανικού κόσμου της ψυχαγωγίας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.