«Ο Μονομάχος»: Θα ζήσει το όνειρό του και στην πραγματικότητα; - Δείτε το trailer

Ο Νίκος Αλεβίζος μπαίνει ξανά στην αρένα του Μονομάχου και φαίνεται κάπως ξενυχτισμένος καθώς δεν κοιμήθηκε καθόλου καλά και αιτία είναι ο Χρήστος Φερεντίνος και η συμμετοχή του στο τηλεπαιχνίδι γνώσεων. Όπως λέει, έβλεπε ένα όνειρο που εμφανιζόντουσαν διάφορες ερωτήσεις και του προκαλούσαν ανάμεικτα συναισθήματα. Άραγε, τι θα συμβεί στην πραγματικότητα;

Τυχερός της νέας κλήρωσης αναδεικνύεται ο Μάριος Άγγελος Παπαγάτσιας από τη θέση 10. Εργάζεται σε κατάστημα με αθλητικά είδη και δεδομένου ότι έχει ένα δύσκολο έργο μπροστά του, όπως το να εξοντώσει τους 100 αντιπάλους του, ξεκινά να χρησιμοποιεί τις βοήθειες. Σωστή ή λανθασμένη στρατηγική;

Σήμερα στις 18.45, στον ΣΚΑΪ

«Ο Μονομάχος» με τον Χρήστο Φερεντίνο

Δευτέρα - Παρασκευή στις 18.45, στον ΣΚΑΪ

Δηλώστε συμμετοχή:

https://monomaxos.skaitv.gr/

#monomaxos

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.