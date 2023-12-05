Οι ήρωες πονάνε, ξεσπούν και καταρρέουν στο καθηλωτικό επεισόδιο της σειράς «Οι Πανθέοι», απόψε στις 21.00, στον ΣΚΑΪ. Η οικογένεια, που με τόσο κόπο προσπαθεί να κρατηθεί ενωμένη, είναι έτοιμη να διαλυθεί.

Ο Ανδρέας έρχεται σε ευθεία ρήξη με τα δυο του αδέλφια, τον Ισίδωρο και τη Χρυσοστόμη που τόσο καιρό γνώριζαν την αλήθεια για εκείνον και του κρατούσαν μυστικό πως δεν είναι γιος του πατέρα τους, Βλάση. Είναι συγκλονισμένος με όσα έχει μάθει, και τους κατηγορεί ευθέως για τον πόνο που του έχουν προκαλέσει. Η οικογένεια των Πανθέων, που η Χρυσοστόμη προσπαθούσε να κρατήσει ενωμένη με μυστικά, μοιάζει να διαλύεται…

Δείτε χαρακτηριστικό απόσπασμα του επεισοδίου:

Δείτε το trailer του επεισοδίου:

Η Μάρμω αποκαλύπτει στον Κίτσο ότι το παιδί είναι δικό του. Αυτός ξαφνιάζεται, όμως δεν μοιάζει έτοιμος για μια τόσο μεγάλη ευθύνη. Μέσα στον πανικό του αρνείται να έχει ανάμιξη και θεωρεί πως ο Ανδρέας είναι ο κατάλληλος πατέρας για το παιδί…

Η Μάρμω περίμενε μία διαφορετική αντίδραση από τον Κίτσο και ήταν έτοιμη να ακολουθήσει τον έρωτά της, αλλά τώρα ψάχνει απεγνωσμένα για μια λύση στο δράμα που της έφερε η ζωή. Η απόφαση που παίρνει δίνει ιδιαίτερη χαρά σε κάποιους…

Ο Στάθης έρχεται πιο κοντά με την Αλέκα ενώ ο Λουκάς ανακαλύπτει την αλήθεια για το πρόσωπο που κρύβει η Νίνα στο δωμάτιο του ξενοδοχείου της. Οι δυο τους παίρνουν μία απόφαση που θα τους αλλάξει τη ζωή…

Ποιες θα είναι οι σχέσεις του Ανδρέα με την οικογένειά του, τώρα που έμαθε όλη την αλήθεια για τους γονείς του;

Τι θα κάνει η Μάρμω, μετά την αντίδραση του Κίτσου στο νέο της εγκυμοσύνης;

Τι αποφασίζουν η Νίνα με τον Λουκά που θα έχει αντίκτυπο και στη σχέση τους και στη ζωή τους;

«ΟΙ ΠΑΝΘΕΟΙ»

Δευτέρα με Πέμπτη στις 21.00 Στον ΣΚΑΪ

Πρωταγωνιστούν: Κάτια Δανδουλάκη (Χρυσοστόμη Πανθέου), Αιμίλιος Χειλάκης (Ανδρέας Πανθέος), Μελία Κράιλινγκ (Μάρμω Πανθέου), Μιχάλης Σαράντης (Κίτσος Γαλάτης), Νίκος Χατζόπουλος (Ισίδωρος Πανθέος), Θανάσης Κουρλαμπάς (Φάνης Πανθέος), Μαρία Καλλιμάνη (Δέσποινα Γαλάτη), Πηνελόπη Πιτσούλη (Ιλαρία), Μαρία Αλιφέρη (Καλή), Κόρα Καρβούνη (Νίνα Αυγουστάκη), Σπύρος Σταμούλης (Στάθης Μονογιός), Μιχάλης Συριόπουλος (Γιάννης Μαρμάρης), Έλενα Τοπαλίδου (Μιρέλλα), Αθηνά Μαξίμου (Μερόπη Μονογιού), Κώστας Φιλλίπογλου (Ιορδάνης Βαλλίδης), Παντελής Δεντάκης (Λουκάς Αυγουστάκης), Σμαράγδα Αδαμοπούλου (Ματούλα Γκανά), Χριστίνα Αλεξανιάν (Βέτα Πανθέου), Ελένη Καρακάση (Σεβαστή), Αλέξανδρος Μούκανος (Χρυσίνας), Ιζαμπέλλα Μπαλτσαβιά (Πέλλα Γκανά), Βίκυ Διαμαντοπούλου (Θάλεια Μονογιού), Κωνσταντίνος Γαβαλάς (Τέλης Βαλέριος), Κώστας Κονταράτος (Παναγής), Εύα Σιμάτου (Σοφία Στρατηγού), Γιάννης Ζαφείρης (Σολδάτος), Αρετή Τίλη (Αλέκα Βαλλίδη), Ιφιγένεια Καραμήτρου (Λιάνα Πανθέου), Γιάννης Κατσιμίχας (Θωμάς Πανθέος), Θανάσης Ισιδώρου (Στέφανος Χρυσίνας), Κωνσταντίνος Ελματζίογλου (Ηλίας Γαζής), Γιάννης Ίτσιος (Δημήτρης), Κρυσταλλία Κεφαλούδη (Μαριάννα), Βάλλια Παπαδάκη (Ουρανία)

instagram.com/pantheoi.official/

facebook.com/pantheoi.official/

#Pantheoi

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.