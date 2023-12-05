Ο Σπύρος Σταμούλης διανύει μια αρκετά παραγωγική περίοδο στην καλλιτεχνική του διαδρομή. Συμμετέχει στη δραματική σειρά εποχής του ΣΚΑΪ, «Οι Πανθέοι», και ο ηθοποιός αποκαλύπτει στον skai.gr τους λόγους που ωθούν τον Στάθη Μονογιό -τον ήρωα που υποδύεται- να γίνει αδίστακτος, αλλά και γιατί προσεγγίζει την Αλέκα. Ακόμα, μιλάει για την παράσταση «Closer» που ανεβαίνει με μεγάλη επιτυχία στο θέατρο Χώρα και βάζει στο... μικροσκόπιο τις ανθρώπινες σχέσεις.

-Πώς κυλάει αυτή η περίοδος για εσάς;

Κυλάει πάρα πολύ ωραία και νιώθω τυχερός που συμμετέχω σε μια τόσο αξιόλογη σειρά, όπως είναι «Οι Πανθέοι», και σε μια τόσο όμορφη παράσταση, όπως είναι το «Closer», στο θέατρο Χώρα.

-Ποια είναι τα κίνητρα με τα οποία επιλέγετε την εκάστοτε δουλειά που θα συμμετέχετε;

Αν βρίσκω ενδιαφέρον στον ρόλο ή ποια είναι η ιστορία που θέλουμε να αφηγηθούμε. Ωστόσο, ο σημαντικότερος λόγος για να μπω σε σκέψεις να συμμετέχω σε κάποια σειρά ή παράσταση είναι με ποιους ανθρώπους θα συνεργαστώ.

-Βρίσκετε εύκολα το παραπάνω πακέτο;

Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια είχα την τύχη να συνεργαστώ με εξαιρετικούς σκηνοθέτες και υπέροχους ηθοποιούς. Πιστεύω ότι όλη αυτή η διαδικασία, ίσως, με βοηθάει να γίνομαι καλύτερος στη δουλειά μου.

-Ποια είναι η αίσθηση που σας έχει αφήσει μέχρι στιγμής η συνεργασία με τους «Πανθέους»;

Πέρα από το γεγονός ότι είναι ενδιαφέρων ο ρόλος του Στάθη Μονογιού, παίζω με τον Αιμίλιο Χειλάκη, τον Νίκο Χατζόπουλο, την Αθηνά Μαξίμου και πολλούς ακόμα. Είναι ευτυχία να βρίσκεσαι μαζί με τόσο σπουδαίους ηθοποιούς... Για μένα αυτή η σειρά είναι ένα μάθημα υποκριτικής.

-Έχετε εντοπίσει κοινά στοιχεία με τον Στάθη Μονογιό προκειμένου να αποκωδικοποιήσετε τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του;

Θεωρώ ότι ο κάθε άνθρωπος έχει όλα τα στοιχεία για οποιονδήποτε ρόλο: όλοι μας έχουμε ερωτευτεί, έχουμε φερθεί άσχημα σε ορισμένες περιπτώσεις ή έχουμε νιώσει ότι αδικούμαστε. Από εκεί και πέρα, δεν πιστεύω ότι έχω πολλά κοινά στοιχεία με τον ήρωα που υποδύομαι, αλλά θέλω να πιστεύω ότι είμαι σε θέση να φανταστώ ή να μεγεθύνω κάποια στοιχεία μέσα μου για να έρθω κοντά του για το πώς θα ήθελα να είναι.

-Παρατηρούμε ότι υπάρχει μια μεταστροφή στον χαρακτήρα του ήρωα που υποδύεστε...

Υπάρχει μια ενδιαφέρουσα εξέλιξη και αυτό είναι μια πρόκληση. Υπήρχαν διάφορα στοιχεία από γραφής αλλά ήταν μια συνειδητή επιλογή ο ήρωας να προσαρμόζεται και να αλλάζει σιγά - σιγά. Όταν ξεκίνησε η σειρά, ο Στάθης ήταν πιο αθώος, πιο αγνός, αλλά όσο προχωρά η πλοκή γίνεται πιο αδίστακτος. Ήθελα να υπάρχει μια μάχη μέσα του και να φανεί και η καλοσύνη που έχει.

-Τι ωθεί τον Στάθη να γίνει πιο αδίστακτος;

Ο Στάθης επηρεάζεται όπως ο οποιοσδήποτε άνθρωπος, από τις εξελίξεις και τις συνθήκες που επικρατούν γύρω του. Δεν ξύπνησε ένα πρωί και είπε «θα αρχίσω να εκβιάζω». (Γελάει). Συνεπώς, οι συνθήκες τον οδήγησαν σε αυτή τη θέση. Η φτώχεια της οικογένειας του και το γεγονός ότι δεν είχε τις ευκαιρίες για να πετύχει τους στόχους του. Έτσι, επέλεξε τον πιο σκοτεινό δρόμο.

-Ενέχει κινδύνους ο σκοτεινός δρόμος που επιλέγει;

Φυσικά! Δεν ξέρω πόσο θα αντιπαθήσουμε ή θα συνεχίσουμε να συμπαθούμε τον ήρωα στα επόμενα επεισόδια και για αυτό τον λόγο ήθελα να γίνει σταδιακά η μετάβαση. Ευτυχώς, υπάρχει και ο Μαρμάρης, που είναι πιο μισητός ρόλος, και είναι ένα αστείο που κάνω στον Μιχάλη Συριόπουλο που τον υποδύεται. Δεν θα ήθελα να κάνω πάλι τον κακό μέσα σε μια σειρά. (Γελάει).

-Πώς εξελίσσεται η σχέση του Στάθη με τη Ματούλα;

Ο Στάθης είναι ερωτευμένος με την Ματούλα και έχει ενδιαφέρον η σχέση τους, αν και δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να πετύχει. Και αυτό γιατί προέρχονται από δύο διαφορετικούς κόσμους. Ο Στάθης είναι ένας ψυχρός ρεαλιστής και τον νοιάζει μόνο ο εαυτός του, η οικογένειά του και οι άνθρωποι που βρίσκονται κοντά του. Η Ματούλα, από την άλλη, είναι δοσμένη στους συνανθρώπους της. Παρόλα αυτά της έκανε πρόταση γάμου και, μετά από αυτό, η Ματούλα εξαφανίστηκε!

-Ο Στάθης θα μάθει γιατί εξαφανίστηκε η Ματούλα;

Κάτι θα μάθει αλλά δυστυχώς θα έχουν προχωρήσει οι εξελίξεις και εκείνος θα είναι σε άλλο δρόμο...

-Αναφέρεστε στη σχέση που ξεκινά ανάμεσα στον ήρωα και την Αλέκα;

Ακριβώς.

-Εκείνη την προσεγγίζει επειδή τρέφει αισθήματα ή για... συμφέροντα;

Είναι σύνθετο. Ξέρετε, πάντα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη την περίοδο και τον τρόπο που είναι δομημένη η κοινωνία η οποία ήταν διαφορετική από τη σημερινή. Ήταν σημαντικό σε ποια κοινωνική τάξη ανήκες και οι περισσότεροι γάμοι γινόντουσαν με συνοικέσιο. Από εκεί και πέρα, ο Στάθης έχει ζυγίσει τα πάντα! Θεωρεί ότι η σχέση του με την Αλέκα θα τον βοηθήσει κοινωνικά και να πετύχει τους στόχους του. Η Αλέκα, από την άλλη, είναι ερωτευμένη μαζί του, ικανοποιεί τον ναρκισσισμό του και θεωρεί ότι μπορεί να την χειριστεί.

-Ο πατέρας της θα παίξει κάποιο ρόλο;

Ο πατέρας της Αλέκας είναι ένας άλλος λόγος που θέλει να προχωρήσει οπωσδήποτε η σχέση τους. Έχει προηγούμενα μαζί του και με έναν τρόπο θέλει να πάρει τη ρεβάνς.

-Συμμετέχετε στην παράσταση «Closer» που ανεβαίνει στο θέατρο Χώρα. Μιλήστε μας για αυτή τη συνεργασία...

Πρόκειται για ένα έργο του Πάτρικ Μάρμπερ που ήταν πρώτα θεατρικό και μετά μεταφέρθηκε στον κινηματογράφο από όπου το αγάπησε το ελληνικό κοινό. Παρουσιάζεται λοιπόν στο θέατρο Χώρα, σε παραγωγή του θεάτρου του Νέου Κόσμου, σκηνοθεσία του Δημήτρη Αγιοπετρίτη-Μπογδάνου και παίζουμε οι: Μιχάλης Λεβεντογιάννης, Βίκυ Παπαδοπούλου, Ναταλία Σουίφτ. Είμαι χαρούμενος γιατί είναι ένα υπέροχο έργο και περνάω όμορφα με τους συναδέλφους μου. Επίσης, μου αρέσει η αισθητική του έργου, της σκηνοθεσίας, της σκηνογραφίας κ.ο.κ. Δεν σας κρύβω ότι επαγγελματικά νιώθω ότι κάθε χρονιά είναι καλύτερη, πόσο μάλλον φέτος.

-Και στο συγκεκριμένο έργο οι ανθρώπινες σχέσεις βρίσκονται στο επίκεντρο, σωστά;

Το «Closer» είναι ένα έργο σχέσεων. Βλέπουμε σε αυτό τη ματαιότητα και τις παγίδες στις οποίες μπορούν να πέσουν οι ανθρώπινες σχέσεις. Υπάρχει έντονο το αίσθημα της μοναξιάς. Παρόλα αυτά είναι ένα έργο που μπορεί στο βάθος να έχει μεγάλη θλίψη αλλά έχει και αρκετά κωμικά στοιχεία. Αυτό είναι το μεγαλείο του συγγραφέα Πάτρικ Μάρμπερ: Συνδυάζει το δράμα με την κωμωδία ταυτόχρονα, όπως ακριβώς και στη ζωή!

-Για εσάς τι σημαίνει closer;

Δεν έχω να σας δώσω κάποια συγκεκριμένη απάντηση γιατί ακόμα το ψάχνω. (Γελάει). Πόσο μάλλον τώρα με αφορμή την θεατρική παράσταση. Βασικά, νομίζω όλοι πρέπει να το ψάξουμε.

Πηγή: skai.gr

