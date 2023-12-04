Οι Πανθέοι: Ο Ανδρέας μαθαίνει την αλήθεια και καταρρέει

Οι ήρωες μαθαίνουν ότι η ζωή τους είναι ένα ψέμα, στο άκουσμα της αλήθειας χάνουν τη γη κάτω από τα πόδια τους και είναι έτοιμοι να τινάξουν τα πάντα στον αέρα στο συγκλονιστικό επεισόδιο της σειράς «Οι Πανθέοι», απόψε στις 21.00, στον ΣΚΑΪ.

Δείτε χαρακτηριστικό απόσπασμα του επεισοδίου:

Η Μάρμω, έχοντας μάθει ότι είναι έγκυος, είναι συγκλονισμένη και προσπαθεί να το διαχειριστεί. Και ενώ το κρύβει αρχικά τόσο από τον Ανδρέα όσο και από τη Σεβαστή, δεν θα κάνει το ίδιο και με τη φίλη της, Νίνα η οποία θα τη συμβουλεύσει να μιλήσει με τον πατέρα του παιδιού! Όταν αποφασίζει να το κάνει, η αντίδρασή του την εκπλήσσει…

Παράλληλα, ο Ανδρέας προσπαθεί να διαχειριστεί μια άλλη συγκλονιστική αποκάλυψη που αφορά τον ίδιο και τους γονείς του. Δεν αντέχει που τόσα χρόνια όλοι του έκρυβαν την αλήθεια και ζούσε μέσα σε ένα ψέμα. Ξεσπά σε λάθος άτομα και στο τέλος καταρρέει.

Δείτε το τρέιλερ

Ο Κίτσος, απ’ την άλλη, έχει βάλει μπροστά το δικό του σχέδιο για να δείξει ανοιχτά στη μητέρα του, Δέσποινα, πως αποδέχεται και εγκρίνει τη σχέση της με τον Σολδάτο. Η Δέσποινα δεν μπορεί να πιστέψει τη μεγάλη αλλαγή του γιου της…

Η Λιάνα και η Θάλεια ετοιμάζονται για την πιο ευτυχισμένη μέρα της ζωής τους, την ημέρα του γάμου τους. Καμιά από τις δύο όμως δεν είναι χαρούμενη, αφού δεν κάνουν αυτό που θέλει η καρδιά τους αλλά αυτό που τους επιβάλλει ο περίγυρός τους. Παράλληλα, όμως Θωμάς και Χρυσίνας είναι έτοιμοι να τα τινάξουν όλα στον αέρα!

Ποιος είναι ο πατέρας του παιδιού της Μάρμως και πώς θα αντιδράσει εκείνος όταν μάθει το συγκλονιστικό νέο;

Σε ποιους ξεσπά ο Ανδρέας όταν μαθαίνει την αλήθεια για την πραγματική του ταυτότητα;

Τι σχέδια έχουν Θωμάς και Χρυσίνας για να καταστρέψουν τους γάμους της Λιάνας και της Θάλειας;

instagram.com/pantheoi.official/

facebook.com/pantheoi.official/

#Pantheoi

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.