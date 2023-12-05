Το ροκ φεστιβάλ της πόλης παρουσιάζει τον Lenny Kravitz την Παρασκευή 2 Αυγούστου στο Athens Olympic Complex (ΟΑΚΑ) σε μια βραδιά που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη μας.

Το AthensRocks υποδέχεται τον θρυλικό ροκ σούπερ σταρ στην Ελλάδα μετά από 16 χρόνια προσκαλώντας τους fans του Lenny Kravitz σε ένα μοναδικό show, που μόνο κάποιος σαν κι αυτόν μπορεί να χαρίσει.

Mε σχεδόν 40 χρόνια σπουδαίας καριέρας ο Lenny Kravitz παραμένει ένας από τους μεγαλύτερους ροκ καλλιτέχνες όλων των εποχών. Όλα τα άλμπουμ του έχουν κατακτήσει χρυσές και πολύ-πλατινένιες διακρίσεις, με τον ίδιο να εξελίσσεται σε συλλέκτη βραβείων χάρη στα αμέτρητα hits του.

