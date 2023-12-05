Λογαριασμός
Ο Μονομάχος: Στην αρένα του Μονομάχου για χάρη της κόρης του! – Δείτε το trailer

Σήμερα στις 18.45, στον ΣΚΑΪ

Χρήστος Φερεντίνος

Έχοντας απαντήσει σωστά στις δύο πρώτες ερωτήσεις από το προηγούμενο παιχνίδι, ο Δημήτρης Πουλάκος ανεβαίνει ξανά στην αρένα του Μονομάχου.

Απέναντί του βρίσκονται 72 ενεργοί αντίπαλοι και στον λογαριασμό του 2.875 ευρώ, κέρδη που μπορούν να αυξηθούν κατά πολύ αν συνεχίσει να συνδυάζει εξαιρετικά καλά το δίπτυχο, γνώσεις και τύχη! 

Μονομάχος

Ο Μανώλης Τσίμας που κάθεται στη θέση 42 είναι ο επόμενος που καλείται να πάρει θέση... μάχης. Είναι χημικός μηχανικός, εργάζεται στο Γενικό Χημείο του Κράτους και έχει μια δεκάχρονη κόρη, τη Μαρία - Νεφέλη, που τον πίεσε να δηλώσει συμμετοχή στο τηλεπαιχνίδι γνώσεων καθώς το βλέπουν μαζί. Μάλιστα, ο Χρήστος Φερεντίνος, δίνει μια υπόσχεση στη μικρή τηλεθεάτρια: θα κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν για τον μπαμπά της!

Μονομάχος

Δηλώστε συμμετοχή:

https://monomaxos.skaitv.gr/

#monomaxos

«Ο Μονομάχος» με τον Χρήστο Φερεντίνο
Δευτέρα - Παρασκευή στις 18.45, στον ΣΚΑΪ

