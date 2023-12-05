Έχοντας απαντήσει σωστά στις δύο πρώτες ερωτήσεις από το προηγούμενο παιχνίδι, ο Δημήτρης Πουλάκος ανεβαίνει ξανά στην αρένα του Μονομάχου.

Απέναντί του βρίσκονται 72 ενεργοί αντίπαλοι και στον λογαριασμό του 2.875 ευρώ, κέρδη που μπορούν να αυξηθούν κατά πολύ αν συνεχίσει να συνδυάζει εξαιρετικά καλά το δίπτυχο, γνώσεις και τύχη!

Ο Μανώλης Τσίμας που κάθεται στη θέση 42 είναι ο επόμενος που καλείται να πάρει θέση... μάχης. Είναι χημικός μηχανικός, εργάζεται στο Γενικό Χημείο του Κράτους και έχει μια δεκάχρονη κόρη, τη Μαρία - Νεφέλη, που τον πίεσε να δηλώσει συμμετοχή στο τηλεπαιχνίδι γνώσεων καθώς το βλέπουν μαζί. Μάλιστα, ο Χρήστος Φερεντίνος, δίνει μια υπόσχεση στη μικρή τηλεθεάτρια: θα κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν για τον μπαμπά της!

«Ο Μονομάχος» με τον Χρήστο Φερεντίνο

Δευτέρα - Παρασκευή στις 18.45, στον ΣΚΑΪ

Πηγή: skai.gr

