Ellie Goulding: Ανακοίνωσε συναυλία με τη Βασιλική Φιλαρμονική Ορχήστρα του Λονδίνου

Η Έλι Γκούλντινγκ ανακοίνωσε συναυλία με τη Βασιλική Φιλαρμονική Ορχήστρα του Λονδίνου, στο Royal Albert Hall.

Η Αγγλίδα τραγουδίστρια, τα άλμπουμ της οποίας έχουν γίνει πολυπλατινένια θα εμφανιστεί στο Royal Albert Hall στις 11 Απριλίου 2024 και θα ερμηνεύσει τραγούδια της σε πιο κλασικές εκδοχές της.

A huge thank you to everyone who came out to our orchestral shows in the US. It’d been a while since I performed there and you all made me feel so welcome. The response to these shows has been more than I could have ever asked for and I’ve seen your requests for more 🥲 I’m so… pic.twitter.com/4LHvKs5wwa — Ellie Goulding (@elliegoulding) December 4, 2023

Αναφερόμενη στο άλμπουμ της «Higher Than Heaven» η τραγουδίστρια-τραγουδοποιός το αποκάλεσε «λιγότερο προσωπικό». «Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, αυτό το άλμπουμ δεν προήλθε από προσωπικές εμπειρίες και ήταν τόσο ανακούφιση και πραγματικά αναζωογονητικό που δεν κάθισα στο στούντιο και δεν πέρασα όλα αυτά που μου συνέβησαν και με επηρέασαν» είπε.

«Είναι το λιγότερο προσωπικό άλμπουμ, αλλά νομίζω ότι είναι το καλύτερο άλμπουμ γιατί έπρεπε απλώς να εξερευνήσω άλλα πράγματα για τον εαυτό μου. Μου αρέσει πολύ να γράφω, απολαμβάνω πραγματικά που είμαι τραγουδίστρια».

Μετά την κυκλοφορία του «Higher Than Heaven» η Γκούλντινγκ είναι πλέον μαζί με την Αντέλ οι Βρετανίδες σόλο τραγουδίστριες με τα περισσότερα άλμπουμ στην πρώτη θέση των charts.

