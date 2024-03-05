Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς παραγωγός τριών νέων ντοκιμαντέρ του History Channel

Το History Channel επέκτεινε τη συνεργασία του με τη SpringHill Company, την εταιρεία παραγωγής που ιδρύθηκε από τους ΛεΜπρον Τζέιμς και Μάβερικ Κάρτερ παραγγέλνοντας τρία νέα ντοκιμαντέρ.

Το ντοκιμαντέρ με προσωρινό τίτλο «Triumph: Jesse Owens and the Berlin Olympics» αφηγείται την ιστορία των Θερινών Ολυμπιακών Αγώνων του 1936 στο Βερολίνο της Γερμανίας, οι οποίοι επισκιάστηκαν από την ατζέντα της λευκής υπεροχής του Χίτλερ, όταν ο μαύρος αθλητής στίβου Τζέσε Όουενς έγραψε ιστορία κερδίζοντας τέσσερα χρυσά μετάλλια.

Σε σκηνοθεσία του Αντρέ Γκέινς και αφήγηση από τον Αμερικανό ηθοποιό, Ντον Τσιντλ το δίωρο ντοκιμαντέρ θα περιλαμβάνει αρχειακό υλικό, animation και συνεντεύξεις με δημοσιογράφους, ιστορικούς και τις κόρες του Όουενς καθώς και αθλητές.

Το δεύτερο ντοκιμαντέρ φέρει προς το παρόν τον τίτλο «Jim Thorpe» και έχει θέμα τον παίκτη του μπέιζμπολ, του ποδοσφαίρου και του μπάσκετ που έγινε ο πρώτος αυτόχθονας Αμερικανός χρυσός Ολυμπιονίκης, σύμφωνα με το Variety.

Το ντοκιμαντέρ είναι σκηνοθετημένο από τον Κρις Ερ και την παραγωγή για το History Channel ανέλαβε η Uninterrupted σε συνεργασία με τις INE Entertainment, Five All in the Fifth και GroupM Motion.

Λεπτομέρειες για το τρίτο πρότζεκτ δεν έχουν γίνει γνωστές.

«Η εταιρεία SpringHill δημιουργήθηκε για να αφηγείται σημαντικές ιστορίες και, μέσω αυτής της συνεργασίας με το HISTORY Channel, είμαστε σε θέση να το κάνουμε αυτό σε ένα εντελώς νέο επίπεδο» είπε ο Αμερικανός επαγγελματίας καλαθοσφαιριστής, ΛεΜπρον Τζέιμς. «Με αυτά τα ντοκιμαντέρ, θέλουμε να κάνουμε γνωστές σημαντικές στιγμές και προσωπικότητες της ιστορίας που έχουν σημασία σε μια ολόκληρη νέα γενιά και να συνεχίσουμε να ενδυναμώνουμε και να εμπνέουμε μέσω της αφήγησης» ανέφερε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

