Ripley: Ενα ακόμη συναρπαστικό, ασπρόμαυρο τρέιλερ

Kυκλοφόρησε ένα ακόμη συναρπαστικό ασπρόμαυρο τρέιλερ της πολυαναμενόμενης μίνι σειράς του Νetflix «Ripley», με τον βραβευμένο με BAFTA 'Αντριου Σκοτ (Andrew Scott).

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, η φιλόδοξη σειρά ακολουθεί «τον Τομ Ρίπλεϊ στη Νέα Υόρκη του 1960 όταν προσλαμβάνεται από έναν πλούσιο άνδρα για να ταξιδέψει στην Ιταλία και να φέρει πίσω τον περιπλανώμενο γιο του».

Bασισμένη στη ομώνυμη σειρά βιβλίων της Πατρίσια Χάισμιθ (Patricia Highsmith) η τηλεοπτική μεταφορά των οκτώ επεισοδίων είναι σε σενάριο και σκηνοθεσία του Στίβεν Ζέιλιαν (Steven Zaillian) και με διευθυντή φωτογραφίας τον βραβευμένο με Όσκαρ Ρόμπερτ Έλσγουιτ (Robert Elswit).

Μαζί με τον Ιρλανδό ηθοποιό, ο οποίος είναι και παραγωγός της σειράς, πρωταγωνιστούν ο Τζόνι Φλιν (Johnny Flynn) και η Ντακότα Φάνινγκ (Dakota Fanning).

Το καστ συμπληρώνουν οι Κόκο Σάμνερ (Eliot Sumner), Μαουρίτσιο Λομπάρντι (Maurizio Lombardi), Μαργκερίτα Μπούι (Margherita Buy) και Τζον Μάλκοβιτς (John Malkovich).

Σύμφωνα με το Deadline η σειρά αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις 4 Απριλίου.

Πηγή: skai.gr

