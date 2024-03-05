O Παναγιώτης Πανουσόπουλος από τη θέση 65 είναι ο σημερινός Μονομάχος και αφού μας εξιστορεί μία απίστευτη περιπέτεια που έζησε στην Ισπανία είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει τους 100 αντιπάλους του!

Ο Μονομάχος αφηγείται την απίστευτη περιπέτεια που έζησε στην Ισπανία:

Ο ιδιοκτήτης café- bar θέλει να διεκδικήσει όσα περισσότερα χρήματά μπορεί για να παντρευτεί την αγαπημένη του, Ευγενία Βέλη που έπαιξε επίσης στον «Μονομάχο». Στην 5η ερώτηση παίρνει τη βοήθεια του 25% και συνεχίζει με ρίσκο χωρίς να πάρει καμία άλλη βοήθεια. Σύντομα μάλιστα, μένει μόνο με 2 αντιπάλους και ο Παναγιώτης είναι κοντά στο στόχο του. Θα καταφέρει να τους εξοντώσει και να φύγει με 22.407 ευρώ;

Επόμενος τυχερός που μπαίνει στην αρένα του Μονομάχου είναι ο Κωνσταντίνος Μάνος από τη θέση 51. Μία αρένα γνώριμη, αφού 23 χρόνια πριν είχε πάρει μέρος ξανά στο τηλεπαιχνίδι γνώσεων κερδίζοντας 800 ευρώ. Τώρα, βάζει στόχο να κερδίσει ακόμα περισσότερα...

