Survivor: Πάθος και ένταση στο τρίτο αγώνισμα ασυλίας

Το χθεσινό αποτέλεσμα της ψηφοφορίας στο Survivor ξεκαθάρισε πως η μονομαχία θα είναι γυναικεία υπόθεση. Μαριλίνα και Ευγενία είναι οι δύο υποψήφιες προς αποχώρηση και απόψε έρχεται ο τρίτος αγώνας ασυλίας.

Δείτε το τρέιλερ:

Η ένταση και το πάθος στο παρκούρ και τους πάγκους χτυπάει κόκκινο. Ο απαιτητικός υδάτινος στίβος μάχης φαίνεται να δυσκολεύει τους Survivors οι οποίοι τα δίνουν όλα σε ένα συναρπαστικό αγώνα.

Πόσο επηρεάζει την ψυχολογία τους η κατάσταση που επικρατεί στις παραλίες; Οι υποομάδες και οι συμμαχίες πλήττουν σοβαρά την ενότητα...

