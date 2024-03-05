Survivor: Πάθος και ένταση στο τρίτο αγώνισμα ασυλίας

Το χθεσινό αποτέλεσμα της ψηφοφορίας στο Survivor ξεκαθάρισε πως η μονομαχία θα είναι γυναικεία υπόθεση. Μαριλίνα και Ευγενία είναι οι δύο υποψήφιες προς αποχώρηση και απόψε έρχεται ο τρίτος αγώνας ασυλίας.
Δείτε το τρέιλερ:
Η ένταση και το πάθος στο παρκούρ και τους πάγκους χτυπάει κόκκινο. Ο απαιτητικός υδάτινος στίβος μάχης φαίνεται να δυσκολεύει τους Survivors οι οποίοι τα δίνουν όλα σε ένα συναρπαστικό αγώνα.
Πόσο επηρεάζει την ψυχολογία τους η κατάσταση που επικρατεί στις παραλίες; Οι υποομάδες και οι συμμαχίες πλήττουν σοβαρά την ενότητα...
