Περισσότεροι από 13.000 ομογενείς υπολογίζεται πως έδωσαν το «παρών» στη συναυλία του δημοφιλούς Έλληνα τραγουδιστή, Κωνσταντίνου Αργυρού, η οποία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο το βράδυ, στο φημισμένο κλειστό γήπεδο Barclay’s Center, στο οποίο εδρεύει η ομάδα NBA των Μπρούκλιν Νετς.

Με αποκλειστικές δηλώσεις του στον «Εθνικό Κήρυκα» ο Κωνσταντίνος Αργυρός εξέφρασε τη συγκίνησή του για όσα βίωσε στη Νέα Υόρκη, εκφράζοντας ευχαριστίες προς την Ομογένεια, τους διοργανωτές, την εφημερίδα και τον σύμβουλο έκδοσης, Αντώνη Η. Διαματάρη.

«Η χθεσινή βραδιά θα μείνει χαραγμένη στην καρδιά μου για πάντα. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους που με την παρουσία τους έκαναν ένα όνειρο μου πραγματικότητα και με έκαναν να βιώσω μια τόσο μοναδική εμπειρία! Επίσης θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Γεώργιο Καραβία (George Karavias) και την Dream Hospitality για την υπέροχη συνεργασία, όπως επίσης και τον κ. Αντώνη Διαματάρη και τον ‘Εθνικό Κήρυκα’. Εύχομαι να τα ξαναπούμε σύντομα!», είπε ο Κωνσταντίνος Αργυρός.

Το αδιαχώρητο από άκρη σε άκρη στο Barclay's Center για τον Κωνσταντίνο Αργυρό (Ε.Κ./Χ. Αθανασάτος)

Αλλωστε, σε ένα σκηνικό το οποίο θύμισε εικόνες άλλων δεκαετιών, Ελληνοαμερικανοί κάθε ηλικίας, από τους μεγαλύτερους μέχρι τα μικρότερα παιδιά και τους έφηβους, όπως επίσης και από κάθε γωνιά της Νέας Υόρκης -και όχι μόνο- γέμισαν κάθε διαθέσιμη σπιθαμή του γηπέδου, καθιστώντας την συναυλία του Κωνσταντίνου Αργυρού μια από τις πλέον επιτυχημένες των τελευταίων ετών.

Η προσέλευση του κοινού είχε ήδη ξεκινήσει από τις 7:00, τον περιβάλλοντα χώρο στις κεντρικές πύλες γενικής εισόδου του Barclay’s Center να κατακλύζεται από κόσμο. Παρ’ όλα αυτά, οι Ελληνες ομογενείς περίμεναν υπομονετικά και η διαδικασία εισόδου ολοκληρώθηκε χωρίς προβλήματα. Λίγο πριν την εμφάνιση του Κωνσταντίνου Αργυρού, και ενόσω βρισκόταν σε εξέλιξη το εισαγωγικό πρόγραμμα με την Ελληνοαμερικανίδα ερμηνεύτρια Ευαγγελία (Evangelia), η αρένα των Μπρούκλιν Νετς ήδη ασφυκτιούσε και οι εκδηλώσεις ενθουσιασμού ήταν εκκωφαντικές.

Ο ίδιος ο καλλιτέχνης, ο οποίος εμφανίστηκε με φανέλα των Μπρούκλιν Νετς, καλωσορίζοντας τους θεατές, δεν μπορούσε να κρύψει τον ενθουσιασμό του για την μαζική προσέλευση, προσφέροντας μουσική και διασκέδαση στο κοινό, με παλαιά αλλά και νεότερα τραγούδια, τα οποία είχαν μεγάλη απήχηση.

«Σας ευχαριστώ πολύ, σήμερα γράψαμε Ιστορία εδώ, στο Barclay’s Center, όλοι μαζί», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Κωνσταντίνος Αργυρός, ο οποίος απέσπασε το θερμό χειροκρότημα.

Το πρόγραμμα του Κωνσταντίνου Αργυρού περιελάμβανε τραγούδια όπως «Ελεύθερος», «Ελπίδα», «Αθήνα μου», «Ξημερώματα», «Τελικά» και άλλα γνωστά κομμάτια, ενώ συνέπραξε στο τραγούδι «Ηλιοβασίλεμα» με τον τράπερ Light, ο οποίος επίσης εμφανίστηκε στην σκηνή του Barclay’s.

Οταν πλέον το ρολόι έδειξε 11 το βράδυ και, βάσει των όρων των διαχειριστών του χώρου, η συναυλία θα έπρεπε να κλείσει, ο Κωνσταντίνος Αργυρός παρέτινε το πρόγραμμα για άλλα 15 λεπτά, αναφέροντας, χαριτολογώντας, πως «θα πληρώσει το κόστος».

«Μας είπαν στις 11 το βράδυ να σταματήσουμε και πως η χρέωση, από εδώ και πέρα, θα είναι 1000 ευρώ το λεπτό. Δεν πειράζει, θα το πληρώσω εγώ», είπε, μεταξύ άλλων.

Στα χαρακτηριστικά της εικόνας που διαμορφώθηκε στο Barclay’s Center ήταν οι ελληνικές και κυπριακές σημαίες, τα λευκά μαντήλια, αλλά και το γεγονός πως, πριν την έναρξη του προγράμματος, ακούστηκε ο ελληνικός Εθνικός Υμνος, ενώ η συναυλία έκλεισε με ένα ποτ πουρί νησιώτικων τραγουδιών, δίνοντας μια διαφορετική νότα.

Μετά το πέρας της συναυλίας ο Κωνσταντίνος Αργυρός φωτογραφήθηκε με ομογενείς που παρέμειναν στον χώρο για να τον συγχαρούν και να τον γνωρίσουν από κοντά, παρά το γεγονός ότι τα χρονοδιαγράμματα εκκένωσης του γηπέδου από την ασφάλεια ήταν ήδη στενά.

Αλλωστε, το προσωπικό του Barclay’s Center δεν είχε παρά μόνο μερικές ώρες στη διάθεσή του προκειμένου να αναδιαμορφώσει τον χώρο και να επαναφέρει το γήπεδο μπάσκετ στην κεντρική σάλα, καθότι στις 3 το μεσημέρι της Κυριακής ήταν προγραμματισμένος ο αγώνας ανάμεσα στους Μπρούκλιν Νετς και τους Φιλαδέλφεια Σίξερς.

