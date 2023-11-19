Πώς ο Martin Scorsese κατέκτησε το TikTok σε ηλικία 81 ετών

Ο Μάρτιν Σκορτσέζε, ο οποίος μόλις έκλεισε τα 81 του χρόνια, είναι απίστευτα ενεργός σε διάφορες πλατφόρμες, όπως το Instagram, το TikTok, το X και το Letterboxd. «Όταν έρθει η ώρα να τον θυμόμαστε, η κληρονομιά του Μάρτιν Σκορτσέζε θα είναι αυτή ενός πρωτοπόρου. Κατά τη διάρκεια της ζωής του, ο Σκορσέζε κατάφερε να αξιοποιήσει την ανεκμετάλλευτη δύναμη μιας μορφής τέχνης που είχε από καιρό περιπέσει σε μια διογκωμένη κατάσταση ρουτίνας. Ο Σκορσέζε άρπαξε αυτή τη μορφή τέχνης με τα δύο χέρια και έγινε σούπερ σταρ, βελτιώνοντάς την», έγραψε η εφημερίδα «The Guardian». Η μορφή τέχνης; Το TikTok, φυσικά.

Ο Σκορτσέζε είναι ένας εξαιρετικός αφηγητής ιστοριών και ένα ανήσυχο πνεύμα. Αυτός είναι ο λόγος που με ενθουσιασμό τόλμησε να ασχοληθεί με την παραγωγή περιεχομένου στην πλατφόρμα. Ο Σκορσέζε έχει τη βοήθεια της μικρότερης κόρης του, της Φραντσέσκα, μιας 23χρονης ηθοποιού και φοιτήτριας στο Tisch School of the Arts, του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης (ο Σκορσέζε είναι απόφοιτος). Είναι η κινητήρια δύναμη πίσω από αυτή τη γέφυρα γενεών που συνδέει τους επιζώντες του Νέου Χόλιγουντ με τους κινηματογραφόφιλους του 21ου αιώνα.

Ο βετεράνος σκηνοθέτης ξεκίνησε το TikTok, όταν η απεργία των ηθοποιών του Χόλιγουντ τον ανάγκασε να αναλάβει όλη τη διαφήμιση για την τελευταία του ταινία, «Killers of the Flower Moon».

Ρίξτε μια ματιά στο παρακάτω βίντεο. Είναι ένα αριστούργημα 100 δευτερολέπτων, στο οποίο ο Σκορτσέζε μας λέει πώς είδε το φως και ανακάλυψε μια νέα μούσα...

Έχοντας σκηνοθετήσει για περισσότερα από 50 χρόνια διάσημους ηθοποιούς όπως ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο, ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο, ο Αλ Πατσίνο, η Έλεν Μπέρστιν, η Μάργκοτ Ρόμπι, η Μισέλ Φάιφερ, ο Γουίλεμ Νταφόε και η Γουινόνα Ράιντερ, ο Σκορτσέζε αποφάσισε τώρα να δώσει ευκαιρίες σε «νέα ταλέντα», που μπορούν να οδηγήσουν το κινηματογραφικό του έργο… «σε μια νέα διάσταση».

Ο Σκορτσέζε είχε εμφανιστεί και στο παρελθόν στο TikTok της κόρης του, αλλά αυτή τη φορά έμεινε έκπληκτος όταν είδε πώς ένα απλό οπτικό γκαγκ μπορούσε να δημιουργήσει πάνω από 100.000 thumbs-up και χιλιάδες σχόλια μέσα σε λίγες ώρες. Αποδεικνύεται ότι υπάρχει ένας σύντομος δρόμος για να τραβήξεις την προσοχή της γενιάς Z. Ο καθένας μπορεί να το κάνει, ακόμη και ογδοντάχρονοι σκηνοθέτες που γυρίζουν τρίωρες ταινίες. Ένα από τα αγαπημένα βίντεο των θαυμαστών είναι το βίντεο της Φραντσέσκα που ρωτάει τον πατέρα της για τη νεανική αργκό του σήμερα.

Ο «Νονός» είναι στο Instagram

Άλλοι κινηματογραφιστές της γενιάς του Σκορτσέζε εξερευνούν, επίσης, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με νέο ενθουσιασμό. Ο Φράνσις Φορντ Κόπολα, ο δημιουργός εμβληματικών ταινιών όπως το «Αποκάλυψη τώρα», ο «Νονός» και το «Rumble Fish», εντάχθηκε στο Instagram τον περασμένο Μάιο.

«Έχω ενταχθεί επίσημα στον κόσμο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Η ελπίδα μου είναι να σας δώσω μια γεύση από τη ζωή μου και το ταξίδι μου στη δημιουργία της πιο ενδιαφέρουσας ταινίας της καριέρας μου @megalopolisfilm. Μια από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις στη ζωή είναι όταν συνειδητοποιείς ότι είσαι ηλικιωμένος. Αλλά υπάρχει μια ευγενική παρηγοριά που προέρχεται από αυτό, καθώς όλοι αγαπούν τις ιστορίες και τις περιπέτειες από παλιά που διηγείται ο παππούς τους».



Μια αξιοσημείωτη συνεισφορά στην ψηφιακή κουλτούρα είναι η συνεδρία του «Ask Me Anything», από τον περασμένο Ιούνιο, στην οποία αποκάλυψε ότι το «The Conversation» είναι η ταινία για την οποία θα ήθελε να τον θυμούνται. Είπε, επίσης, ότι σκέφτεται συχνά τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, ότι αντιπαθεί τα βιντεοπαιχνίδια και ότι δεν έχει μετανιώσει για την επιλογή της Νταϊάν Κίτον ως Κέι στον «Νονό».

Πηγή: skai.gr

