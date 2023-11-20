Θέατρο, συναυλίες, εκθέσεις, εκδηλώσεις: 6 προτάσεις για τη Δευτέρα 20 Νοεμβρίου

Θεατρικές παραστάσεις

Ο Επιστάτης, του Χάρολντ Πίντερ στο Θέατρο Αργώ

Οι θεατρικές επιχειρήσεις ΖΗΣΗ παρουσιάζουν το αριστούργημα του Χάρολντ Πίντερ “Ο Επιστάτης” από τις 20 Νοεμβρίου και κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο ανακαινισμένο θέατρο Αργώ σε σκηνοθεσία Σωτήρη Χατζάκη, με τον ίδιο στο ρόλο του επιστάτη και τους Αιμιλιανό Σταματάκη και Γιώργο Φριντζήλα στους ρόλους των δύο αδερφών. Δύο αδέλφια, σημαδεμένα από μία ρωγμική μοίρα, ζουν μέσα σ΄ένα δωμάτιο- αποθήκη, που ασφυκτιά από την παλιατζούρα και τη μάταιη συσσώρευση σκουπιδαριού. Δύο άνθρωποι άρρωστοι από ύπαρξη, παίζουν ένα παιχνίδι εναλλαγής της εξουσίας. Ο ένας κομίζει τα εύσημα της ψυχασθένειας, ο άλλος τ΄αδιέξοδα του κυνισμού. Ο χρόνος, ίδιος με τον χθεσινό, ίδιος και με τον αυριανό. Τίποτα δεν αλλάζει στο μαρτυρικό βασίλειο μιάς αναμονής του κενού, ώσπου στο σκουπιδότοπο αυτού του δωματίου -που μοιάζει με τα σπλάχνα τους-εισέρχεται ο πλάνης και ανέστιος, ο πονηρός και μοχθηρός μικρομπαγάσας, ο υπεράριθμος αποδιοπομπαίος του αστικού βίου. Αυτός θα εκμεταλλευτεί τα αδύνατα σημεία των ιδιοκτητών και θα παίξει μαζί τους παιχνίδια διάσπασης και συμμαχιών.

Παραστάσεις: Από 20 Νοεμβρίου 2023. Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00.

Εισιτήρια: 20€ Κανονικό (Πλατεία) – 17€ (Εξώστης) – 15€ Μειωμένο(Φοιτητικό, Ανέργων, ΑΜΕΑ, Πολυτέκνων). Προπώληση: more.com.

Θέατρο Αργώ, Ελευσινίων 13-15, Αθήνα 104 37 Τηλέφωνο: 21 0520 1684

40+ξαναΒγαίνω…: O Θανάσης Αλευράς επιστρέφει στο Vox

Ο Θανάσης Αλευράς παρουσιάζει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, το παράξενο, αυτοβιογραφικό, μουσικοσατυρικό πρόγραμμά του στο VOX.

