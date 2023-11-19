Παγκόσμια Ημέρα του Άνδρα σήμερα, 19 Νοεμβρίου. Με τον ξεχωριστό της τρόπο, η Finos Film στέλνει τις ευχές της στους άνδρες, εκείνους που δεν έχουν φόβο να είναι εύθραυστοι. Αλλά και σ’ εκείνους που στηρίζουν τις γυναίκες στη ζωή τους. Τους συμμάχους και φίλους.

Η Finos Film ανέβασε ένα βίντεο στους λογαριασμούς της στα social media με σκηνές από 32 ταινίες, στις οποίες ξεχωρίζουν οι άνδρες πρωταγωνιστές και η αντρική συμπεριφορά τους.

Όπως γράφει στη λεζάντα που συνοδεύει το μοναδικό βίντεο: «Μια αγκαλιά στους άντρες που δεν φοβούνται να είναι εύθραυστοι, σε εκείνους που στηρίζουν γυναίκες στη ζωή τους, που είναι σύμμαχοι και φίλοι. Χρόνια πολλά! Βλέπουμε σκηνές από 32 μοναδικές ταινίες της Φίνος Φιλμ».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.