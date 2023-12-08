Η Νάταλι Πόρτμαν εμφανίστηκε στο «Watch What Happens Live» για να προωθήσει τη νέα της ταινία «May December» και είπε για άλλη μια φορά στους θαυμαστές του «Star Wars» ότι είναι κάτι παραπάνω από ανοιχτή στο να επαναλάβει τον ρόλο της Πάντμε Αμιντάλα. Η Πόρτμαν ήταν μόλις έφηβη όταν απέκτησε πρωταγωνιστικό ρόλο στην τριλογία prequel του «Star Wars» του Τζορτζ Λούκας. Η πρώτη της είσοδος, άνοιξε το 1999 στην ταινία «The Phantom Menace», όταν ήταν 18 ετών.

Ερωτηθείς από τον οικοδεσπότη Άντι Κόεν πώς ήταν να συναντάς τη βρετανική βασιλική οικογένεια στην πρεμιέρα του «The Phantom Menace», η ηθοποιός είπε: «Θυμάμαι τον πρίγκιπα Κάρολο, τότε ήταν πρίγκιπας ο Κάρολος, που με ρώτησε αν έπαιζα και στις πρώτες ταινίες του "Star Wars" και του είπα: "Όχι, είμαι 18!". Αλλά ήταν πολύ φιλικός».

Η Πόρτμαν είπε ακόμα ότι «κανείς δεν τη ρώτησε» για το εάν θα ήθελε να επιστρέψει στο franchise του «Star Wars», αλλά όπως πρόσθεσε «είμαι ανοιχτή σε αυτό». Είπε ότι η δουλειά στην τριλογία του prequel ήταν «καταπληκτική», προσθέτοντας: «Ήταν η πρώτη φορά που δούλευα ψηφιακά. Δεν νομίζω ότι κάποιος πυροβόλησε με αυτόν τον τρόπο μέχρι τότε. Ήταν η πρώτη μου φορά που δούλευα σε πράσινη οθόνη. Ήταν ένα εντελώς νέο σύνολο δεξιοτήτων που έπρεπε να αποκτήσω και ένας εντελώς νέος κόσμος για να μπω».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

