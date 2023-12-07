Το Σαββατοκύριακο καταφτάνει και εμείς σας προτείνουμε 5 συναρπαστικές crime σειρές

To Σαββατοκύριακο είναι προ των πυλών και δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από το άραγμα στον καναπέ και binge-watching μιας καλής σειράς, κοντά στο χριστουγεννιάτικο δέντρο, έχοντας μαζί και το κατάλληλο cocooning kit: ζεστό ρόφημα, κουβέρτα και γλυκό ή pop corn.

Γι’ αυτό συνέχισε το διάβασμα γιατί ακολουθεί λίστα με 5 δυνατές προτάσεις σειρών. Για αυτό το Σαββατοκύριακο, επιλέξαμε αστυνομικές σειρές, με ωραίο καστ, ενδιαφέρουσα πλοκή και πολλές ανατροπές.

Ας τις ανακαλύψουμε!

Fargo

Τι να πει κανείς για το Fargo; Το Fargo είναι μια κατηγορία από μόνο του και κάθε φορά που επιστρέφει αποτελεί εύκολα το τηλεοπτικό γεγονός της χρονιάς. Το mood αυτό το μήνα λοιπόν είναι #feelingblessed, γιατί μετά από τρία χρόνια, η σειρά του Noah Hawley επέστρεψε και περιττό να πω ότι η αναμονή άξιζε. Έχοντας δει ήδη τα τρία πρώτα επεισόδια της πέμπτης σεζόν, επιτρέψτε μου να δηλώσω ότι, ναι, ο Hawley έκανε πάλι το θαύμα του και μιλάμε ίσως για την κορυφαία σειρά αυτής της σεζόν.

Στο «νέο» Fargo, πρωταγωνιστούν η Juno Temple του Ted Lasso, ο Jon Hamm του Mad Men, ο Joe Keery του Stranger Things και ο Sam Spruell (Taken 3, Doctor Who). Η Temple είναι η Dot, μία φαινομενικά αθώα νοικοκυρά, που μετατρέπεται σε απόλυτη badass, όσο περισσότερο την κυνηγά το παρελθόν της – και αν αυτός δεν είναι ο ρόλος που θα της χαρίσει επιτέλους το πολυπόθητο Emmy, τότε ειλικρινά δεν ξέρω ποιος θα είναι. Φαβορί για Emmy και ο Jon Hamm, που βρήκε τον πρώτο πραγματικά villain χαρακτήρα της καριέρας του, στο πρόσωπο του Roy Tillman, ενός παρανοϊκού σερίφη, που μάλλον αίρεσης φαίνεται να ηγείται, παρά πολιτείας. Ο Joe Keery είναι ο γιος του Roy, Gator, που κάνει τα πάντα για να κερδίσει την εύνοια του πατέρα του, ενώ ο Sam Spruell είναι ένας ανατριχιαστικός απαγωγέας, που αναλαμβάνει να φέρει την Dot στον Roy – με απρόβλεπτα αποτελέσματα. Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, στο παιχνίδι μπαίνει και η πεθερά της Dot, η πανίσχυρη «Βασίλισσα του Χρέους» (την υποδύεται η πάντα εξαιρετική Jennifer Jason Leigh), η οποία αρχίζει να υποπτεύεται ότι η Dot δεν είναι αυτή που νόμιζε.

Όλοι αυτοί οι χαρακτήρες συνθέτουν το άκρως κοενικό σύμπαν της πιο συναρπαστικής σεζόν που μας έχει χαρίσει το Fargo εδώ και καιρό (και ο ανταγωνισμός είναι ήδη μεγάλος).

Η 5η σεζόν της σειράς είναι διαθέσιμη στην COSMOTE TV.

Time

Μία αγαπημένη crime σειρά που επίσης επέστρεψε πάνω στην ώρα είναι το Time – μία παραγωγή του BBC που είχαμε δει πριν από δύο χρόνια και πως και πως περιμέναμε να επιστρέψει. Σε περίπτωση που δεν είχες δει την πρώτη σεζόν, όλη η ιστορία εκτυλίσσεται σε μία βρετανική φυλακή. Στον πρώτο κύκλο, για τον οποίο είχαμε μιλήσει εδώ, πρωταγωνιστές ήταν ο Stephen Graham (Broadwalk Empire, Ο Ιρλανδός) ως ένας αστυνομικός – υπόδειγμα που θέλει να προστατεύσει την οικογένειά του και ο Sean Bean (Game of Thrones, Lord of the Rings) ως ένας κρατούμενος στην ίδια φυλακή. Μαζί μπλέκουν σε μία επικίνδυνη κατάσταση και πρέπει να επιλέξουν ανάμεσα στις αξίες τους και την ασφάλειά τους.

Στη δεύτερη σεζόν της σειράς που ξεκίνησε να προβάλλεται τον Νοέμβριο, παραμένουμε στις φυλακές, αλλά με πρωταγωνίστριες τις: Bella Ramsey, Jodie Whittaker και Tamara Lawrance. Σε γυναικείες φυλακές αυτή τη φορά, η ιστορία εκτυλίσσεται γύρω από τις σχέσεις των τριών αυτών κρατουμένων, μίας 19χρονης τοξικοεξαρτημένης, μίας ισοβίτισσας και μίας ανύπαντρης μητέρας.

Και οι 2 σεζόν της σειράς είναι διαθέσιμες στην COSMOTE TV.

Erinyes

Πάμε τώρα σε μία σειρά, που μόλις έκανε πρεμιέρα στην COSMOTE TV και αν μπορώ να κρίνω από το πρώτο επεισόδιο μάλλον μιλάμε για ένα πολύ δυνατό “διαμαντάκι”, που σίγουρα αξίζει να ανακαλύψεις.

Η σειρά είναι τοποθετημένη στο προ-πολεμικό Λβιβ της Ουκρανίας και πρωταγωνιστής μας είναι ένας ντετέκτιβ ονόματι Edward Popielski, τον οποίο υποδύεται ο Marcin Dorocinski (τον έχεις δει στο Καμπί της Βασίλισσας, στο Vikings: Valhalla και πιο πρόσφατα στο τελευταίο Mission Impossible). Αν και είναι τρομερά ευφυής, αναγκάζεται να δουλεύει μόνο βράδυ γιατί πάσχει από επιληπτικές κρίσεις φωτοευαισθησίας. Αυτές οι κρίσεις τον καθιστούν το μαύρο πρόβατο της αστυνομίας, είναι και αυτές που του χαρίζουν μερικά ιδιαίτερα οράματα, τα οποία φυσικά και τον βοηθούν στις υποθέσεις του.

Απ’ ότι διάβασα μετά το τέλος του πρώτου επεισοδίου, η σειρά είναι βασισμένη στα βιβλία ενός Πολωνού συγγραφέα, του Marek Krajewski, που θεωρείται κάτι σαν ζωντανός θρύλος στη χώρα για τη συμβολή του στην αστυνομική λογοτεχνία. Όπως ο συγγραφέας, έτσι και ο ήρωάς του έχουν μία μικρή εμμονή με την ελληνική μυθολογία – καθ’ όλη τη διάρκεια του πρώτου επεισοδίου, ακούμε για τον Αισχύλο, τον Ξενοφώντα και φυσικά τις Ερινύες, τις θεές της εκδίκησης που δίνουν και το όνομά τους σε αυτό το πολλά υποσχόμενο πολωνικό crime drama.

Η σειρά είναι διαθέσιμη στην COSMOTE TV.

Διαβάστε περισσότερα στο monopoli.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.