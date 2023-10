Το δράμα του γάμου της Natalie Portman: Πώς ένα κινηματογραφικό ρομάντζο εξελίχθηκε σε σκάνδαλο

Η Natalie Portman παντρεύτηκε τον χορευτή Benjamin Millepeid, αφού ερωτεύτηκαν κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας «Μαύρος κύκνος» το 2009, όταν ο Millepeid ήταν ο χορογράφος για τη βραβευμένη ταινία. Ωστόσο, τα πράγματα φαίνεται πως «στράβωσαν» μετά την απιστία του και η ηθοποιός του ζήτησε να χωρίσουν.

Το ζευγάρι ανακοίνωσε τον αρραβώνα του μετά από ένα χρόνο σχέσης: «Πάντα προστάτευα και κρατούσα την προσωπική μου ζωή ιδιωτική. Ωστόσο, σε αυτή τη φάση της ζωής μου θα πω ότι είμαι απερίγραπτα ευτυχισμένη και νιώθω πολύ ευγνώμων που έχω αυτή την εμπειρία», είχε δηλώσει τότε η διάσημη ηθοποιός.

Natalie Portman and her husband Benjamin Millepied have separated after 11 years of marriage, Us Weekly reports. pic.twitter.com/866lwa6wGH