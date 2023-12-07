Ταινία για τα χρόνια που ο Ντόναλντ Τραμπ μεσουρανούσε ως ο μεγιστάνας του real estate στις ΗΠΑ – την δεκαετία '80 – ετοιμάζεται στο Χόλυγουντ.

Η ταινία με θέμα το ξεκίνημα του Τραμπ και στην εποχή που δραστηριοποιούνταν στον κατασκευαστικό κλάδο στη Νέα Υόρκη, θα έχει τίτλο The Apprentice, από το ριάλιτι που παρουσίαζε από το 2004 έως το 2017,ο πρώην πρόεδρος της Αμερικής.

Τον πρωταγωνιστικό ρόλο παίζει ο κούκλος Sebastian Stan, ο οποίος έχει «μεταμορφωθεί» στον νεαρό επιχειρηματία Τραμπ.

Τα γυρίσματα της ταινίας έχουν ήδη ξεκινήσει και οι πρώτες φωτογραφίες backstage κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο. O Stan περπατάει στους δρόμους του Τορόντο φορώντας το χαρακτηριστικό σκούρο κοστούμι του Donald Trump και μία περούκα ολόιδια με τα μαλλιά του.

First on-set photos of Sebastian Stan as Donald Trump in “The Apprentice” movie surface.



Follow: @AFpost pic.twitter.com/u9cBf3H2CA — AF Post (@AFpost) December 5, 2023

Το πρωταγωνιστικό καστ του The Apprentice συμπληρώνουν ο βραβευμένος με Emmy και Χρυσή Σφαίρα Jeremy Strong, ο οποίος θα υποδυθεί τον διαβόητο δικηγόρο Roy Cohn, ο οποίος υπήρξε μέντοράς του Τραμπ.

Η ηθοποιός Maria Bakalova που θα ενσαρκώσει την πρώτη σύζυγό του, Ivana.

Πηγή: skai.gr

