Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ο Τραμπ γίνεται ταινία – Ποιος θα τον υποδυθεί – Οι πρώτες φωτογραφίες 

Ο κούκλος Sebastian Stan έχει «μεταμορφωθεί» στον νεαρό επιχειρηματία Τραμπ, τις δεκαετίες '70 και '80 

τραμπ

Ταινία για τα χρόνια που ο Ντόναλντ Τραμπ μεσουρανούσε ως ο μεγιστάνας του real estate στις ΗΠΑ – την δεκαετία  '80 – ετοιμάζεται στο Χόλυγουντ. 

Η ταινία με θέμα το  ξεκίνημα του Τραμπ και στην εποχή που δραστηριοποιούνταν στον κατασκευαστικό κλάδο στη Νέα Υόρκη, θα έχει τίτλο The Apprentice, από το ριάλιτι που παρουσίαζε από το 2004 έως το 2017,ο πρώην πρόεδρος της Αμερικής. 

Τον πρωταγωνιστικό ρόλο παίζει ο κούκλος Sebastian Stan, ο οποίος έχει «μεταμορφωθεί» στον νεαρό επιχειρηματία Τραμπ.

Sebastian Stan

Τα γυρίσματα της ταινίας έχουν ήδη ξεκινήσει και οι πρώτες φωτογραφίες backstage κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο.  O Stan περπατάει στους δρόμους του Τορόντο φορώντας το χαρακτηριστικό σκούρο κοστούμι του Donald Trump και μία περούκα ολόιδια με τα μαλλιά του. 

Το πρωταγωνιστικό καστ του The Apprentice συμπληρώνουν ο βραβευμένος με Emmy και Χρυσή Σφαίρα Jeremy Strong, ο οποίος θα υποδυθεί τον διαβόητο δικηγόρο Roy Cohn, ο οποίος υπήρξε μέντοράς του Τραμπ.

Jeremy Strong

Η ηθοποιός Maria Bakalova που θα ενσαρκώσει την πρώτη σύζυγό του, Ivana.

Maria Bakalova

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ντόναλντ Τραμπ ταινία
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
67 0 Bookmark