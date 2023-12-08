Λογαριασμός
Charlie Sheen: Έτοιμος να επιστρέψει στη δουλειά - Θα παίξει στη σειρά «Bookie»

«Έζησα μια ζωή όπου οι άνθρωποι ήταν πραγματικά χαρούμενοι όταν εμφανίστηκα και ήταν λυπημένοι όταν έφυγα», ανέφερε ο ηθοποιός

Charlie Sheen

Ο Τσάρλι Σιν επιστρέφει στα φώτα της δημοσιότητας με τη συμμετοχή του στη νέα δραματοποιημένη σειρά «Bookie», που σκηνοθετεί ο Τσακ Λόρι, με πρωταγωνιστή τον Σεμπάστιαν Μανισκάλκο.

Η επιστροφή του Σιν σε δύο επεισόδια της σειράς «Bookie» επιτρέπει στον ηθοποιό να συνεργαστεί ξανά με τον ίδιο δημιουργό, ο οποίος τον απέλυσε από το «Two and a Half Men» το 2011, για την αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά του, με τον Σιν να αποκαλεί τότε τον σκηνοθέτη «κλόουν».

«Κοιτάξτε, για λίγο, δεν υπήρχαν πολλά στη ζωή μου για να παραπονεθώ», δήλωσε ο Σιν στο αμερικανικό περιοδικό People. «Έζησα μια ζωή όπου οι άνθρωποι ήταν πραγματικά χαρούμενοι όταν εμφανίστηκα και ήταν λυπημένοι όταν έφυγα».

Στη συνέχεια, όμως, όπως είπε, οι δαίμονές του, δηλαδή η εξάρτηση από τα ναρκωτικά και το αλκοόλ, άλλαξαν τα πάντα, ενώ προσέθεσε ότι εξακολουθεί να νιώθει ντροπή για την προηγούμενη συμπεριφορά του, και πως δεν περίμενε ο Λόρι να του τηλεφωνήσει για λάβει μέρος στο «Bookie». Αλλά όταν το έκανε, αυτός άδραξε την ευκαιρία να τερματίσει τη δεκαετή ρήξη τους.

«Ο Τσακ άπλωσε το χέρι και είπε: "Γεια, ήρθε η ώρα να θάψουμε το παρελθόν. Ήρθε η ώρα να αγκαλιάσουμε ο ένας τον άλλον. Και θυμήσου τα υπέροχα πράγματα που κάναμε μαζί". Επειδή κάναμε πολλούς ανθρώπους ευτυχισμένους για μεγάλο χρονικό διάστημα και αφήσαμε μια πολύ καλή δουλειά πίσω μας» δήλωσε ο ηθοποιός.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

