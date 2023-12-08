Ο Τσάρλι Σιν επιστρέφει στα φώτα της δημοσιότητας με τη συμμετοχή του στη νέα δραματοποιημένη σειρά «Bookie», που σκηνοθετεί ο Τσακ Λόρι, με πρωταγωνιστή τον Σεμπάστιαν Μανισκάλκο.

Η επιστροφή του Σιν σε δύο επεισόδια της σειράς «Bookie» επιτρέπει στον ηθοποιό να συνεργαστεί ξανά με τον ίδιο δημιουργό, ο οποίος τον απέλυσε από το «Two and a Half Men» το 2011, για την αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά του, με τον Σιν να αποκαλεί τότε τον σκηνοθέτη «κλόουν».

Charlie Sheen Says His Return to TV After 'Possession' Is 'Surreal': 'Do You Believe in Miracles?' (Exclusive) https://t.co/UIxPCXHI8n — People (@people) December 6, 2023

«Κοιτάξτε, για λίγο, δεν υπήρχαν πολλά στη ζωή μου για να παραπονεθώ», δήλωσε ο Σιν στο αμερικανικό περιοδικό People. «Έζησα μια ζωή όπου οι άνθρωποι ήταν πραγματικά χαρούμενοι όταν εμφανίστηκα και ήταν λυπημένοι όταν έφυγα».

Στη συνέχεια, όμως, όπως είπε, οι δαίμονές του, δηλαδή η εξάρτηση από τα ναρκωτικά και το αλκοόλ, άλλαξαν τα πάντα, ενώ προσέθεσε ότι εξακολουθεί να νιώθει ντροπή για την προηγούμενη συμπεριφορά του, και πως δεν περίμενε ο Λόρι να του τηλεφωνήσει για λάβει μέρος στο «Bookie». Αλλά όταν το έκανε, αυτός άδραξε την ευκαιρία να τερματίσει τη δεκαετή ρήξη τους.

«Ο Τσακ άπλωσε το χέρι και είπε: "Γεια, ήρθε η ώρα να θάψουμε το παρελθόν. Ήρθε η ώρα να αγκαλιάσουμε ο ένας τον άλλον. Και θυμήσου τα υπέροχα πράγματα που κάναμε μαζί". Επειδή κάναμε πολλούς ανθρώπους ευτυχισμένους για μεγάλο χρονικό διάστημα και αφήσαμε μια πολύ καλή δουλειά πίσω μας» δήλωσε ο ηθοποιός.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

