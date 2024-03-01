Μy style Rocks στον ΣΚΑΪ: Νικήτρια της ημέρας η Μπι – Ξέσπασε σε κλάματα η Ζέτα

Η Μπι αναδείχθηκε η νικήτρια της ημέρας με 12.6 βαθμούς και αφαίρεσε βαθμό από τη Νικολίνα στο Μy style Rocks στον ΣΚΑΪ.

Ξέσπασε σε κλάματα η Ζέτα.

Με διαφορά από τη δεύτερη Ηρώ, η Μπι αναδείχθηκε νικήτρια της ημέρας με 12.6 βαθμούς και αφαίρεσε βαθμό από τη Νικολίνα.

Μάλιστα, η παίκτρια έχασε τα λόγια της με το 4άρι του Στέλιου Κουδουνάρη, ο οποίος τής έβαλε την υψηλότερη βαθμολογία.

Στον Στέλιο Κουδουνάρη δεν άρεσε η εμφάνιση της Φωτεινής λέγοντάς της χαρακτηριστικά πως είναι το πιο κιτς look που έχει δει τους τελευταίους μήνες.

Στη συνέχεια, είπε στην παίκτρια πως την έχουν στηρίξει και πως τα κορίτσια πρέπει να μάθουν να βαθμολογούν αντικειμενικά.

Στη Σιμόν δεν αρέσει το πουκάμισο της Ανδριάννας το οποίο είναι δημιουργία του Στέλιου Κουδουνάρη.

Χαριτολογώντας ο κριτής ανέφερε: «Τη Σιμόν δεν την ξεπλένει τίποτα».

Στη συνέχεια, ο Στέλιος Κουδουνάρης αναρωτήθηκε για τη Σιμόν: «γιατί αρνείσαι να βοηθήσεις τον εαυτό σου σε αυτόν τον διαγωνισμό».

Η Ηρώ σχολίασε πως είναι εμφανές το ποια άτομα τής βάζουν χαμηλή βαθμολογία, και αυτά είναι η Φωτεινή και η Ζέτα.

Η Ζέτα ξέσπασε σε κλάματα. «Νιώθω ότι τα κορίτσια με ''πυροβολούν''», είπε χαρακτηριστικά.

