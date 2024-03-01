Νέο τρέιλερ του «Ghostbusters: Frozen Empire»

Δύο γενιές Ghostbusters, συναντιούνται στο τρίτο και τελευταίο τρέιλερ της νέας ταινίας του franchise , σε σκηνοθεσία Γκιλ Κίναν (Gil Kenan) και σενάριο που έγραψε μαζί με τον Τζέισον Ράιτμαν (Jason Reitman).

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, «αυτή τη φορά η οικογένεια Spengler επιστρέφει στον εμβληματικό πυροσβεστικό σταθμό της Νέας Υόρκης εκεί όπου ξεκίνησαν όλα, για να συνεργαστεί με τους αρχικούς Ghostbusters, οι οποίοι έχουν δημιουργήσει ένα άκρως απόρρητο εργαστήριο ώστε να «απογειώσουν» την επιχείρηση κυνηγιού φαντασμάτων. Αλλά όταν η ανακάλυψη ενός αρχαίου αντικειμένου απελευθερώνει μια νέα κακιά δύναμη, οι νέοι και οι παλιοί Ghostbusters πρέπει να ενώσουν τις δυνάμεις τους για να προστατεύσουν την πόλη και να σώσουν τον κόσμο από μια δεύτερη Εποχή των Παγετώνων»

Οι Πολ Ραντ (Paul Rudd), Κάρι Κουν (Carrie Coon), Φιν Γούλφχαρντ (Finn Wolfhard), Μακένα Γκρέις (Mckenna Grace), Κουμάιλ Ναντζιάνι (Kumail Nanjiani), Πέιτον Όσβαλτ (Patton Oswalt), Σελέστ Ο' Κόνορ (Celeste O'Connor) και Λόγκαν Κιμ (Logan Kim) συναντούν τους Μπιλ Μάρεϊ (Bill Murray), Νταν Ακρόιν (Dan Aykroyd), Έρνι Χάντσον (Ernie Hudson) και 'Ανι Ποτς (Annie Potts) για την νέα περιπέτεια φαντασμάτων.

Σύμφωνα με το Variety, το «Ghostbusters: Frozen Empire» αναμένεται στις αμερικανικές αίθουσες στις 22 Μαρτίου.

Στη χώρα μας θα κάνει πρεμιέρα στις 11 Απριλίου από την Feelgood Entertainment.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

