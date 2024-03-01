Eξομολογήσεις από καρδιάς, αποκαλύψεις και ιστορίες behind the scenes στο «The Break» με τη Βάσω Λασκαράκη, την Κυριακή 3 Μαρτίου στις 16.30 στον ΣΚΑΪ.

H Χριστίνα Κοντοβά, σε μια συγκινητική εξομολόγηση, μιλά για τις δύο εγκυμοσύνες της που δεν προχώρησαν, για το ρόλο του Τζώνη Καλημέρη στην υιοθεσία της Ada αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο η κόρη της κατάλαβε τον χωρισμό τους, πριν καν της τον ανακοινώσουν.

Δείτε το trailer:

Το «Break» μπαίνει στα παρασκήνια του «My Style Rocks». Η Κατερίνα Καραβάτου περιγράφει την αλλαγή του στυλ της μετά το παιχνίδι μόδας, ο Στέλιος Κουδουνάρης αποκαλύπτει πως έχει δεχτεί απειλές μετά από αρνητική κριτική σε παίκτρια, η Έβελυν Καζαντζόγλου θυμάται τον σχεδιαστή που της έδωσε την πρώτη της δουλειά ως μοντέλο στα 15 της και ο Λάκης Γαβαλάς παρομοιάζει έναν αγαπημένο σχεδιαστή με «πουλόβερ ξεχασμένο στην ντουλάπα».

Η Ταμίλα Κουλίεβα μιλά για τους ρόλους που έχασε εξαιτίας της σειράς «Η ζωή που δεν έζησα», τη «συγγνώμη» που ζήτησε για το #metoo, τις ανησυχίες της ως μητέρα και την εμπειρία να σκηνοθετεί στο θέατρο τον πρώην σύζυγο της, Γρηγόρη Καραντινάκη.

«We are family» με την Άννα Βερούλη και τον Νίκο Μιχαλόπουλο ενώ γνωρίζουμε και τη Βάσια Ζαχαροπούλου, τη φωνή του Google Translate.

Τέλος, κάνουμε City Break στο διάσημο ζαχαροπλαστείο με πελάτες από τον Ελευθέριο Βενιζέλο μέχρι και την Αλίκη Βουγιουκλάκη.

