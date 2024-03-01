Το Happy Traveller ολοκληρώνει την εξερεύνηση της Μαλαισίας, το Σάββατο 2 Μαρτίου με τους ταξιδιώτες μας να βάζουν στις αποσκευές τους και άλλες ξεχωριστές εμπειρίες.

Το τρίτο μέρος του ταξιδιού στη χώρα της Νοτιανατολικής Ασίας περιλαμβάνει ένα ιδιαίτερο οδοιπορικό στην πιο ιστορική και γοητευτική πόλη της, τη Μελάκα.

Θαυμάζουν την κόκκινη πλατεία, πηγαίνουν βαρκάδα στο ποτάμι και περπατούν στο ιστορικό κέντρο με τους πανέμορφους ναούς. Επισκέπτονται μουσεία, βλέπουν την απίστευτη θέα από τον στριφογυριστό πύργο και δοκιμάζουν τοπικά πιάτα.

Τέλος, μιλούν με ντόπιους και μαθαίνουν από πρώτο χέρι την ιστορία της πόλης και γιατί θεωρείται μία από τις ομορφότερες αυτής της περιοχής της Ασίας.

Η Μαλαισία αφήνει τις καλύτερες εντυπώσεις στους ταξιδιώτες μας, που μπαίνουν στο αεροπλάνο της επιστροφής, γεμάτοι από όμορφες εικόνες και μοναδικές αναμνήσεις.

HAPPY TRAVELLER

Κάθε Σάββατο στον ΣΚΑΪ



#happytraveller: ταξιδιωτική εκπομπή από αληθινούς ταξιδιώτες!



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.