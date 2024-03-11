My Style Rocks: Η μεγάλη «εξομολόγηση» της Νικολίνας - Δείτε βίντεο

Ένα ταξίδι στο παρελθόν, έκαναν οι διαγωνιζόμενες στο σημερινό επεισόδιο του My Style Rocks. Το σημερινό task περιελάμβανε την αναβίωση μιας σημαντικής στιγμής της ζωής τους από την παιδική τους ηλικία, με εισιτήριο μια αγαπημένη φωτογραφία από τα αθώα παιδικά χρόνια.

Κάθε φωτογραφία συνδέεται και με μία ανάμνηση και ξεχωριστές ιστορίες της ζωής των κοριτσιών του My Style Rocks. Κάποιες εξομολογήσεις μάλιστα είναι λυτρωτικές, όπως αυτή της Νικολίνας, και καθήλωσε όσους την άκουσαν... Η Νικολίνα, σε ηλικία 11 ετών κατάλαβε πως δεν ανήκει στο σώμα στο οποίο γεννήθηκε. Με τη στήριξη της οικογένειάς της, αλλά και με τη βοήθεια μιας ομάδας ειδικών γιατρών, ξεκίνησε τη διαδικασία φυλομετάβασης.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε : «Θέλω να μοιραστώ μια ιστορία από τη ζωή μου, η οποία ξεκινάει όταν ήμουν 11 χρονών. Εγώ η Νικολίνα δεν ήμουν πάντα το άτομο που βλέπετε μπροστά σας. Είμαι ένα κορίτσι που γεννήθηκε σε λάθος σώμα. Είμαι δηλαδή μια διεμφυλική γυναίκα. Το ταξίδι αυτό ξεκίνησε όταν ήμουν 11 χρονών, όταν μοιράστηκα αυτά τα συναισθήματά με τους γονείς μου και με την στήριξη και τη βοήθεια τους, αλλά και τη βοήθεια των ειδικών κατανόησα των εαυτό μου και στα 12 μου ξεκίνησα ορμονοθεραπεία και το ταξίδι της φυλομετάβασής μου».

Στη συνέχεια η παίκτρια αναφέρθηκε στο λόγο που την έκανε να προχωρήσει σε αυτή την αποκάλυψη, λέγοντας πως θα ήθελε να εμπνεύσει και άλλα άτομα τα οποία παλεύουν με την ταυτότητά τους να διεκδικούν τα όνειρά τους και να παλεύουν για τη θέση τους σε αυτόν τον κόσμο.

Η Νικολίνα μπήκε στο παιχνίδι με σκοπό να περάσει το δικό της μήνυμα ως ένα άτομο της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας σε μια εποχή μεγάλης κοινωνικής αλλαγής στην Ελλάδα και το My style Rocks είναι η πλατφόρμα για να περάσει το μήνυμα της.

Σήμερα, είναι ευτυχισμένη και δηλώνει υπερήφανη για την διαδρομή της. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, τίποτα δεν θα μπορούσε να είχε συμβεί χωρίς την στήριξη των γονιών της. «Νιώθω ότι έχω κερδίσει το λαχείο με την οικογένεια που έχω».

Ποια είναι η Νικολίνα Νικολούζου

Είναι 20 ετών, σπουδάζει μόδα και ήρθε στο My Style Rocks για να αποδείξει ότι τίποτα δεν μπορεί να σταθεί εμπόδιο στη ζωή! Μεγάλωσε σε μία οικογένεια που αγαπούσε και αγαπάει τη μόδα. Η γιαγιά της ήταν μοδίστρα και θυμάται μικρή να τρέχει στα υφάσματά της και να προσπαθεί να ράψει... ενώ διοργάνωνε επιδείξεις μόδας με τις κούκλες της! Αποκαλεί τον εαυτό της «κορίτσι των τάσεων» γι' αυτό και δεν θα έλεγε ότι έχει κάποιο συγκεκριμένο στυλ καθώς επηρεάζεται από τη μόδα της εποχής.

Ένας τίτλος που θεωρεί πως της ταιριάζει είναι... «edgy κοκέτα» αφού υπάρχουν στιγμές που θέλει να είναι εκκεντρική αλλά και άλλες που της ταιριάζει κάτι πιο minimal. Περιγράφει τον εαυτό της ως... «bubbly», ένα άτομο δηλαδή που φέρνει χαρά στους γύρω του, με πολύ χιούμορ. Δηλώνει shopaholic και είναι αποφασισμένη να ξεχωρίσει αλλά και να περάσει ένα πολύ δυνατό προσωπικό μήνυμα.

