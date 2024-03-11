Ο Μονομάχος: Η άγνοια κινδύνου μένει στην κερκίδα

Ο Χρήστος Φερεντίνος υποδέχεται για ακόμα μία εβδομάδα στο πλατό του τηλεπαιχνιδιού γνώσεων παίκτες που είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν τους 100 αντιπάλους τους, με στόχο το απόλυτο: 100.000 ευρώ!

Πρώτος Μονομάχος για σήμερα είναι ο Λάζαρος Γκιάτας που συνεχίζει από το προηγούμενο παιχνίδι και έχει στη διάθεσή του τα παρακάτω δεδομένα: 5.560 ευρώ στον λογαριασμό του, 26 ενεργούς αντιπάλους και 2 βοήθειες. Εκείνος, δεν παίζει πλέον με την άγνοια κινδύνου που είχε όσο βρισκόταν στην κερκίδα των 100 και όταν βρίσκει τα δύσκολα, ακολουθεί το εξής μότο: «Ή θα χάσουμε ή θα προχωρήσουμε. Ούτως ή άλλως για το παιχνίδι ήρθαμε».

Η Δανάη Δαμάσκου από τη θέση 78 είναι η επόμενη τυχερή που παίρνει τη θέση της Μονομάχου. Έχει σπουδάσει χρηματοοικονομικά στην ΑΣΟΕΕ και εργάζεται σε ελεγκτική εταιρεία. Ξεκινά πολύ καλά στις πρώτες ερωτήσεις χωρίς να χρησιμοποιεί βοήθειες, ενώ από την 5η αναγκάζεται να αναθεωρήσει τη στρατηγική της...

