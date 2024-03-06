Η Μπι αναδείχθηκε νικήτρια με 9.9 βαθμούς και αφαίρεσε βαθμό από τη Φωτεινή στο My Style Rocks. Ο Λάκης Γαβαλάς έγινε έξαλλος με τη συμπεριφορά της Casablanca προς τις συμπαίκτριές της. Η Φωτεινή δήλωσε πως δέχεται πόλεμο.

Νικήτρια της ημέρας με 9.9 βαθμούς αναδείχθηκε η Μπι και αφαίρεσε τον έναν βαθμό από τη Φωτεινή.

Ο Λάκης Γαβαλάς έκανε κοιλιακούς, καθώς είχαν σχηματιστεί στο σώμα του. Άφωνη έμεινε για άλλη μια φορά η Κατερίνα Καραβάτου με τον κριτή.

Ο Στέλιος Κουδουνάρης σχολίασε στην Ανδριάννα: «Είσαι σαν 13 χρονών και κάνετε αποκριάτικο πάρτι».

Σιμόν, Μπι και Νικολίνα εξηγούν στη Φωτεινή τι θεωρούν λάθος σε εκείνη. Η Φωτεινή απάντησε: «Δέχομαι πόλεμο. Μου έχετε πάρει 6 φορές τον βαθμό».

Στους κριτές δεν άρεσε η εμφάνιση της Φωτεινής, με την Έβελυν Καζαντζόγλου να σχολιάζει χαρακτηριστικά: «Είσαι κάτι μεταξύ ''Καλά Χριστούγεννα, Καλό Πάσχα, να σας ζήσει''».

Έξαλλος έγινε ο Λάκης Γαβαλάς με τη συμπεριφορά της Casablanca, ζητώντας εξηγήσεις για τη συμπεριφορά της.

«Με κουράζουν, δεν μπορώ. Αρνούμαι να τοποθετηθώ», είχε πει νωρίτερα η Casablanca.

Η Σιμόν είπε στη Νικολίνα: «Είναι το χειρότερο look που έχω δει σε εσένα. Μου θυμίζεις κάτι που δεν μπορώ να πω».

Δείτε την πασαρέλα των κριτών:

Δείτε την πασαρέλα των διαγωνιζόμενων:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.