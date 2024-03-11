Με ένα ταξίδι στο παρελθόν, οι διαγωνιζόμενες αναβιώνουν σημαντικές στιγμές της ζωής τους, στο σημερινό επεισόδιο του My Style Rocks.

Σύμφωνα με το σημερινό task, οι fashionistas επιλέγουν και φέρνουν μία αγαπημένη φωτογραφία από την παιδική τους ηλικία. Στη συνέχεια, θα πρέπει να συνθέσουν ένα σχεδόν αντίστοιχο look με αυτό της φωτογραφίας, προσδίδοντας νέα πνοή.

Δείτε το trailer:

Κάθε φωτογραφία όμως συνδέεται και με μία ανάμνηση και ξεχωριστές ιστορίες της ζωής των κοριτσιών του My Style Rocks ξετυλίγονται μπροστά μας βγάζοντας προς τα έξω, όλη την αλήθεια τους. Κάποιες εξομολογήσεις μοιάζουν λυτρωτικές, όπως αυτή της Νικολίνας, και συγκινούν ιδιαίτερα όσους τις ακούν…

MY STYLΕ ROCKS!

Καθημερινά στις 16.15, στον ΣΚΑΪ

Social media:

Instagram

Facebook

X (πρώην Twitter)

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.